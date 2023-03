La calma de Belmonte vuelve a romperse en Movistar+

La segunda temporada de Todos mienten acaba de comenzar su rodaje. Cuando la comunidad intenta recuperarse del asesinato de Iván, un nuevo misterio amenaza su tranquilidad.

Tras los acontecimientos ocurridos durante la primera temporada, los vecinos de Belmonte intentan recuperar la normalidad. Sin embargo, la calma pronto volverá a saltar por los aires. Porque la segunda entrega de Todos mienten acaba de iniciar su rodaje. La serie de Movistar+ creada por Pau Freixas va a volver al catálogo de la plataforma con el suspense, el drama, el humor negro y los personajes imprevisibles e impulsivos como ingredientes principales.

Alberto San Juan y Kiti Mánver se incorporan a un reparto que van a seguir encabezando Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch y Berta Castañé. En palabras de Freixas, en la segunda entrega de la ficción, "Belmonte vuelve a a estar inmersa en una espiral de misterio y situaciones límite". Y es que, explica, "al finalizar la primera temporada, me di cuenta de que podía haber una segunda oportunidad para seguir disfrutando de esos personajes y ese tono lúdico y de entretenimiento que brindaba la serie. Surgió, entonces, un nuevo concepto de misterio y de puzzle, que llevaba la historia hasta lugares sorprendentes, ya no había marcha atrás. Todo el enredo en el que dejamos sumidos a los personajes me proporcionaba una oportunidad única”.

Una calma tensa

En los nuevos capítulos de Todos mienten, Belmonte trata de recuperarse del reciente asesinato de Iván. Su presunto autor, Néstor, ha huido y a la gente de la comunidad le falta tiempo para encender sus barbacoas y pasar página. Macarena y Ana silencian el secreto que las une, mataron y se deshicieron del cadáver de Néstor tirándolo por una cantera. Están convencidas de que todo está bajo control, todo va a salir bien, es cuestión de que pase algo de tiempo y que se olvide el tema. Pero no contaban con que la policía encontrase un cuerpo en una cabaña abandonada. Está descompuesto con cal y es irreconocible. Pero lleva puesto el anillo de Néstor y todo apunta que es él. ¿Cómo puede ser? Si Macarena y Ana lo tiraron por esa cantera, ¿qué hace en ese lugar? ¿Y si no es Néstor, quién es ese cadáver? Tienen que descubrir que está pasando antes de que las descubran a ellas. Alguien miente. ¿O quizá lo hacen todos?