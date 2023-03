Un hombre de Florida o lo nuevo de Bienvenidos a Edén llegan en abril a Netflix

Son dos de los títulos más destacados con los que la plataforma renueva su catálogo de cara al mes que comienza. También se estrenan Transatlántico o la película española Fenómenas.

La primavera, la sangre altera. Con el cambio de hora y la llegada del buen tiempo, los cuerpos se animan y la gente tiene más ganas de hacer cosas, entre ellas viajar. Son muchos los que a estas alturas sueñan ya con playas paradisiacas en las que tirarse a la bartola. Playas cómo las que pueden encontrarse por ejemplo en Florida o en cualquier isla perdida a las que solo es posible llegar en barco o en un pequeño avión.

Lugares de ensueño que son los escenarios de dos de los títulos principales que Netflix nos ha preparado para el mes que está a punto de empezar: Un hombre de Florida, y la segunda temporada de Bienvenidos a Edén. Son dos de los más destacados, pero hay muchos más, como la película española Fenómenas sobre casos paranormales, o Transatlántico, la nueva serie de la creadora de Unorthodox.

Estrenos más destacados de Netflix en abril

2 abril: Un marinero en la guerra (Estreno).

4 abril: My Name Is Mo'Nique (Película). La firma (Estreno).

6 abril: Bronca (Estreno).

5 abril: Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now (Película).

7 abril : Chupa (Película). Ah, Belinda (Película). Los reyes de la calle Mulberry. ¡Que reine el amor! (Película). Hasta ahora todo va bien (Estreno). Transatlántico (Estreno).

:

De la creadora de Unorthodox, llega este drama protagonizado por Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith y Corey Stoll, en el que dos estadounidenses y sus aliados montan un operativo para ayudar a los artistas y demás refugiados que quieren huir de Europa en la II Guerra Mundial.

8 abril: Hambre (Película). Shin, abogado de divorcios (Estreno).

12 abril: Nombre en clave: Polonia (Película). La suegra que te parió (Temporada 2).

13 abril: El bebé jefazo: Vuelta a la cuna (Temporada 2). Obsesión (Estreno).



La tórrida aventura entre un prestigioso cirujano londinense y la prometida de su hijo da paso a una obsesión erótica, peligrosa y absorbente con consecuencias devastadoras que amenaza con trastocar sus vidas, y la de toda su familia, para siempre. La miniserie está protagonizada por Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma y Rish Shah.

Un hombre de Florida (Estreno).

Creada por Donald Todd (Betty, This Is Us) cuenta la historia de un ex policía en apuros (Édgar Ramírez) que tiene que volver a su Florida natal para buscar a la novia fugada de un mafioso de Filadelfia. Lo que parecía un trabajito sin complicaciones no solo degenera en una situación delirante con secretos familiares enterrados de por medio, sino que todos los esfuerzos por hacer lo correcto en un lugar sin ley se revelan cada vez más inútiles.

14 abril: Queenmaker (Estreno). El suplente (Película). Fenómenas (Película).



A finales de los años 90, Sagrario, Paz, Gloria y el padre Girón forman el grupo Hepta, un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales. Aunque el grupo no está pasando por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. Pero lo que parecía un caso como otro cualquiera, se convertirá en el más difícil de sus vidas. Y solo juntos podrán resolverlo. Protagonizada por Belén Rueda, Gracia Olaya, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba

15 abril : Mujeres ricas de Beverly Hills (Temporada 8). A dos metros de ti (Película). Downton Abbey (Película).

:

Condado inglés de Yorkshire, principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton, vive la familia aristocráta Crawley y sus sirvientes. Los acontecimientos más destacados de la historia, en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910), tienen un importante efecto en sus vidas. Como por ejemplo que, a raíz de un suceso como el del hundimiento del Titanic, la familia Crawley se ve en una encrucijada. Su futuro heredero ha muerto en este suceso, y como no tienen hijos varones, sólo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados.

18 abril: Cómo amasar una fortuna (Estreno). La tercera cita más larga (Película).

19 abril : El imperio de los chimpancés (Estreno). Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre (Película). Pálpito (Temporada 2).

: 20 abril: La diplomática (Estreno).

21 abril : Diamantes turbios (Estreno ). Con la soga al cuello (Película). Dieciocho otra vez (Película). Indian Matchmaking (Temporada 3). Bienvenidos a Edén (Temporada 2).

:

La fiesta más exclusiva de la historia continúa. Llega la segunda temporada de la serie protagonizada por Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Amaia Salamanca, Berta Vázquez y Ana Mena, cuya trama comenzó con una interesante cuestión: ?¿Eres feliz?? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas.

26 abril : El amor después del amor (Estreno).

: 27 abril: La enfermera (Estreno). Sweet Tooth: El niño ciervo (Temporada 2). El baile de las luciérnagas (Temporada 2B).



¿Qué podría haber acabado con la estrecha amistad de Tully y Kate, «las de Firefly siempre juntas», íntimas desde hace treinta años? Esta temporada contestará a la pregunta. Pero antes, Kate lidia con las dolorosas secuelas del malogrado viaje de Johnny a Irak y Tully, que se enfrenta a una demanda tras abandonar su programa de entrevistas, debe empezar su carrera desde cero. Quiere saber quién es y de dónde viene, y sus pesquisas incluyen la búsqueda de su padre, al que nunca conoció, en contra de los deseos de Nube, su reservada madre hippie. En los ochenta, se ve que Kate y Johnny se enamoran y montan más de un numerito en la sala de prensa donde trabajan. Mientras tanto, Tully progresa en el trabajo, se pelea (¡y coquetea!) con el arrogante locutor deportivo Danny Díaz. Puede que haya encontrado a su media naranja... Bueno, eso si pueden pasarse cinco minutos sin discutir. Por otro lado, en los setenta, las Kate y Tully adolescentes luchan por conservar su amistad, Nube acaba en la cárcel por tráfico de drogas y Tully se va a vivir con su abuela, muy lejos de Firefly. Mientras manejan los conflictos del instituto, tienen una cosa muy clara: se necesitan más que a nadie en el mundo.