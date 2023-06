¿Qué pasó con el actor Julian Sands?

Tras la desaparición de Julian Sands en enero, no se había vuelto a saber nada de él hasta ayer 27 de junio, fecha en que se confirmó su fallecimiento.

¿Quién fue Julian Sands?

Julian Sands fue un actor británico nacido en 1958 en Otley, Inglaterra. Comenzó su carrera en el teatro y debutó en el cine en 1982 con la película 'Privates on Parade'. Desde entonces, ha participado en más de 100 películas y series de televisión, tanto en Hollywood como en Europa.

Su papel más famoso fue el del brujo malvado que viaja en el tiempo en 'Warlock el brujo' (1989), una película de terror y fantasía que tuvo dos secuelas. También destacó por su interpretación del amante de Helena Bonham Carter en 'Una habitación con vistas' (1985), del conde Drácula en ''Tale of a Vampire" (1992).

El actor también participó en "Leaving Las Vegas" (1995), un drama romántico protagonizado por Nicolas Cage y Elisabeth Shue; "Ocean's Thirteen" (2007), la tercera parte de la saga de robos liderada por George Clooney y Brad Pitt; y "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), la versión estadounidense del best-seller de Stieg Larsson dirigida por David Fincher.

Además de su trabajo en el cine, Julian Sands ha seguido vinculado al teatro, donde ha interpretado obras de autores como Shakespeare, Ibsen o Pinter. También ha hecho apariciones esporádicas en series como '24', 'Smallville', 'Dexter' o 'Gotham'.

El actor también destacó por su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y medios.

La muerte del actor Julian Sands ha conmocionado al mundo del cine y la televisión, que ha perdido a uno de sus rostros más reconocibles y carismáticos. Sus compañeros y amigos han expresado su dolor y admiración por su trayectoria y su personalidad.

¿Cómo desapareció Julian Sands?

La desaparición de Julian Sands ocurrió el 13 de enero de 2023, cuando el actor se encontraba de vacaciones con unos amigos en las Montañas de San Gabriel, una cadena montañosa situada al norte de Los Ángeles.

Según los testimonios de sus acompañantes, Julian Sands salió a hacer trekking por la mañana y les dijo que volvería antes del anochecer. Sin embargo, nunca regresó al campamento.

Al día siguiente, sus amigos alertaron a las autoridades y se inició una búsqueda por aire y tierra. Se rastrearon las rutas que solía tomar el actor, se revisaron las cámaras de seguridad de la zona y se entrevistaron a posibles testigos. Pero no se encontró ni rastro de Julian Sands.

La búsqueda se prolongó durante varias semanas, pero sin resultados.

Las autoridades no descartaron ninguna hipótesis: desde un accidente, una caída, un ataque de algún animal salvaje, hasta un secuestro, una fuga voluntaria o un suicidio. Pero ninguna de ellas tenía pruebas que la sustentaran.

El 24 de junio: hallazgos de restos humanos en Mount Baldy

Los restos humanos del actor fueron encontrados el sábado 24 de junio por un grupo de montañeros que exploraban una zona remota del Monte San Antonio, también conocido como Mount Baldy.

El martes 27 se confirmó su identidad mediante pruebas forenses y se anunció que la causa de la muerte seguía bajo investigación.

La familia de Sands emitió un comunicado agradeciendo el esfuerzo de los rescatistas y recordando al actor como un "maravilloso padre, marido, explorador, amante del mundo natural y las artes, y como un artista original y colaborador".

Tal como reproduce bbc.com, la familia de Julian Sand también hizo público su agradecimiento ante los intensos meses de búsqueda: “Estamos profundamente agradecidos con los equipos de búsqueda y los coordinadores que han trabajado incansablemente para encontrar a Julian”.

La muerte del actor Julian Sands ha supuesto una gran pérdida para el séptimo arte, ya que se trata de uno de los intérpretes más versátiles y carismáticos de su generación.

Su carrera abarca más de cuatro décadas, en las que ha participado en más de 100 películas y series de televisión, tanto en Hollywood como en Europa.

Su papel más recordado será siempre el de Warlock el brujo, un mago oscuro que se enfrenta a un grupo de héroes en una épica aventura fantástica. Sands será recordado como un gran artista y un gran aventurero, que vivió intensamente hasta el final.

