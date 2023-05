La izquierda se refugia en la corrupción y Mazón evidencia que “no tot va bé”

El Botànic se centra más en atacar al PP que en su gestión, Mazón saca problemas como la Sanidad y Flores exhibe un Vox moderado en un primer debate de guante blanco

Primer debate entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat organizado por la cadena SER -el único de los dos con todos los candidatos, ya que Puig sólo acudirá a éste y al de À Punt- se ha saldado con un balance bastante de guante blanco con cada candidato vendiendo el discurso que lleva repitiendo semanas y sin grandes polémicas o zascas entre ellos.

Un debate en el que la izquierda ha echado mano de la corrupción y de la dicotomía pasado-futuro -como si ellos no llevaran ocho años gobernando- y donde Carlos Mazón se ha centrado en los problemas del Botànic como el colapso de la Sanidad o no pagar el bono del alquiler de vivienda, recogiendo la entrega de Ximo Puig al sanchismo y que “no tot va bé”, una idea que ha repetido.

Para que nos hagamos una idea de que esto ha sido el centro del debate, Ximo Puig no ha tardado ni 20 segundos en decir “corrupción” y Carlos Mazón ni 10 segundos en hablar de sanchismo para vincular a Puig con Sánchez. Tema, el de la corrupción, que también han sacado el candidato de Compromís, Joan Baldoví, y el de Podemos-EU, Héctor Illueca, como ha criticado Carlos Mazón indicando que “siguen como si estuviéramos en 2011”.

En el debate, en el que se ha hablado de “derechas unificadas” -frase que repetía Héctor Illueca- frente a la “las izquierdas peleadas” que ha recordado el candidato de Vox, Carlos Flores, prácticamente cada uno ha ido a hablar de lo suyo.

Carlos Mazón ha sacado la ley del sólo sí es sí para recordar que Joan Baldoví la votó a favor, como los PGE que tienen para Alicante la inversión más baja, y que Baldoví “ha fracasado” porque no ha conseguido la financiación para los valencianos. Héctor Illueca, por su parte, ha sacado dos veces a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ese elemento al que siempre recurre la izquierda.

El caso del hermano de Ximo Puig ha sido mencionado por Carlos Flores y Carlos Mazón, sin ocupar más allá de una línea, mientras que Joan Baldoví intentaba ligar a Mazón con Zaplana.

Carlos Flores, el candidato de Vox, ha exhibido un perfil moderado, hablando más de asuntos como bajar impuestos, y se ha dirigido a pedir el voto de Ciudadanos y del PP y ha acabado su intervención con una frase en valenciano, así como que ha denunciado que “Ximo Puig basa su campaña en dos multinacionales mientras Héctor Illueca clama contra el capital”.

Ximo Puig ha acabado su intervención con su mantra de la hipoteca reputacional y el “Gurtel y Volkswagen” que en el PSPV llevan repitiendo como loros desde hace semanas, así como que el podemita Héctor Illueca ha sacado los “supermercados públicos” o el tema de la vivienda.

Mamen Peris, la candidata de Ciudadanos, ha intentado buscar la atención atacando tanto a Mazón como a Puig por la corrupción, pero ha sido ignorada por completo en el debate. En definitiva, un debate con cada candidato repitiendo sus claims de campaña donde sólo dos de ellos llevaban corbata -Carlos Flores y Puig- y que no ha dejado grandes titulares.