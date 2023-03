Conoce cuánto te pagarán si tienes "la suerte" de salir en una Mesa Electoral

El Ministerio del Interior ha decidido subir ligeramente esta retribución que recibe cada miembro de la Mesa Electoral por un motivo principal: redondear y facilitar el pago en efectivo.

Uno de los mayores temores para la gran mayoría de ciudadanos es recibir la carta en la que te dicen que te va a tocar "pringar" el domingo de las elecciones. Para muchos, estar todo el día comprobando DNIs y metiendo los votos en las urnas no merece la pena a pesar de la compensación económica. Los que tengan la suerte o la desgracia, según como se lo tome cada uno, de salir elegido en el sorteo para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo recibirán 70 euros por su tiempo y su trabajo.

De esta manera, suben en 5 euros las dietas para los ciudadanos, elegidos por sorteo público, que formen a partir de ahora las Mesas Electorales. El motivo principal que esgrimen desde el Ministerio del Interior: redondear y facilitar el pago en efectivo.

"Hasta esa fecha las dietas de los miembros de mesas electorales se actualizaban en la misma medida que las retribuciones de los empleados públicos, si bien este sistema dificultaba considerablemente la gestión de los pagos, fundamentalmente en los casos, aún mayoritarios, en que se llevan a cabo en efectivo. Por lo tanto, se hacía aconsejable redondear el importe de la dieta para facilitar estos pagos", argumenta Interior.

Hay que recordar que las Mesas Electorales están formadas por tres ciudadanos (un presidente y dos vocales) que son elegidos por sorteo entre todas las personas censadas menores de 65 años y que sepan leer y escribir, excluyendo a quienes sean candidatos en las elecciones que se celebran. Se eligen a dos suplentes por cada miembro de la Mesa, que no cobrarán nada a no ser que tengan que sustituir a uno de los titulares.

Además, se especifica que este derecho a dieta para los integrantes de mesas "lo será en su importe íntegro, con independencia del tiempo de la jornada electoral que se haya estado desempeñando el cargo". Es decir, se cobrarán 70 euros independientemente de las horas ocupadas.

¿Puedes negarte o no presentarte a la Mesa Electoral?

La respuesta es clara: no. Y no es cosa de broma porque si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, es un deber ciudadano obligatorio acudir. En caso de no hacerlo, la persona en cuestión se puede enfrentar a multas de miles de euros e incluso a penas de prisión de tres meses a un año. Eso sí, como suele ser habitual, hay excepciones y existen una serie de causas justificadas y reguladas que permiten ausencias.

Mesa electoral durante la pandemia (2020)

-Causas laborales: trabajadores esenciales como médicos, bomberos, etc; profesionales que participen en acontecimientos públicos y no puedan ser reemplazados; o directores y jefes de servicios de medios de comunicación reclamados para cubrir la jornada laboral.

-Causas familiares: estar al cuidado de menores con discapacidad; ser madre en periodo de lactancia; o tener hijos menores de 14 años y el otro progenitor no puede hacerse cargo de él.

-Causas concretas personales: incapacidades; problemas de salud tanto física como psíquica; o por ejemplo haber formado parte de una mesa electoral anteriormente, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años.