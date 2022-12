PSPV lanza una doble ofensiva a PP y Vox con el pasado de Carlos Flores

Los socialistas aprovechan el lanzamiento de Carlos Flores como candidato de Vox para rescatar una sentencia de hace dos décadas y usarla contra el PP por mantener al condenado en su cargo.

El PSPV-PSOE ha rescatado la sentencia contra el vocal del Consell de Transparencia designado por el PPCV y actual candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores Juberías. Los socialistas, además de sacar la luz los trapos sucios de hace dos décadas, emplean la condena para cargar contra el PP. La síndica del PSPV-PSOE en Les Corts, Ana Barceló, ha reclamado explicaciones al presidente de PPCV, Carlos Mazón, por mantener al catedrático condenado en el Consell de Transparencia.

La sentencia está datada en 2002, cuando Flores fue condenado a un año de prisión por "violencia psíquica y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones" al acudir con reiteración a la vivienda de su exmujer a gritar descalificativos como "ladrona, secuestradora de niños".

Al respecto, Flores ha defendido este jueves que la condena tuvo lugar en un contexto "conflictivo" por la separación matrimonial". "Fue un intercambio de denuncias mutua", ha añadido lamentando también "el dolor causado en aquellos momentos a mis seres queridos".

20 años después del incidente doméstico, Barceló pone sobre la mesa la condena para criticar el supuesto "silencio cómplice del PP". Barceló censura que el PP "no se pronuncie una vez se ha conocido este escándalo ni tome ningún tipo de medida”, pese a que la noticia no es actual, pues fue publicada en 2002 en los medios de comunicación.

La síndica del PSPV-PSOE da un paso más en su ofensiva y no solo descalifica al reconocido catedrático por sus cuestiones personales, sino que critica que "estas actitudes" del PP "no son propias de una formación que pretende ser la alternativa de gobierno” y le acusa de no "estar a favor de la igualdad y de las políticas contra la violencia de género como ellos mismos afirman".

Por otra parte, la dirigente socialista ha calificado también de “vergüenza” que Vox escoja como candidato a la Generalitat a Carlos Flores Juberías y ha remarcado que “un condenado por violencia machista no puede aspirar a representar a los valencianos y las valencianas”. “Como de costumbre, la ultraderecha sigue negando la violencia de género. Esto demuestra que las políticas feministas que aplicamos los y las socialistas son más necesarias que nunca”, ha concluido.