Un instituto público de Valencia dedica un mural a un simpatizante de ETA

El instituto público Joan Fuster de Bellreguard, en la comarca de La Safor en Valencia, inauguraba por todo lo alto un mural artístico dedicado a Fermín Muguruza, que se desplazó hasta la localidad para asistir al evento y se mostró “emocionado” al ver la obra, posando con todos los alumnos puño en alto.

Pero ¿Quién es Fermín Muguruza? Ahí es donde viene la polémica. Histórico cantante del grupo Kortatu dentro de la escena musical del rock radical vasco, Fermín Muguruza ha destacado por su activismo en favor de los presos de ETA y por sus ideas de la llamada izquierda abertzale.

En su larga trayectoria tiene canciones como la canción Sarri, Sarri dedicada a la fuga del escritor y preso de ETA Joseba Sarrionandia. No es el mejor currículum para presidir un entorno escolar público dependiente de la Generalitat Valenciana y ser ejemplo para los estudiantes.

Fermín Muguruza ya tuvo problemas cuando le nominaron al Goya a la mejor película de animación por su obra Black is Beltza II: Ainhoa. Entonces, varios colectivos protestaron por su presencia en los Goya ya que Fermín Muguruza es un claro defensor de la liberación de los presos de ETA y participa en manifestaciones y actos pidiendo su vuelta a casa. Ahora su cara preside un instituto público de Valencia.

Continue emocionat. La primera vegada que em dediquen un mural, on?

A l'IES Institut JOAN FUSTER, Bellreguard, La Safor. País Valencià.

Eskerrik asko bihotzez. Sense memòria no hi ha aprenentatge.@Black_Is_Beltza amunt AINHOA! pic.twitter.com/TFpT0HUZSI