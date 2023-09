La AVL defendió el acento cerrado Valéncia como ahora aprueba Catalá

Académicos de la AVL como Abelard Saragossà manifestaron que lo correcto era Valéncia en informes, justo lo aprobado por el Ayuntamiento, más allá de si es o no Normes del Puig

¿Cómo se debe escribir Valencia en valenciano? ¿València o Valéncia? El eterno debate del acento abierto o cerrado vuelve a la actualidad tras aprobar el Ayuntamiento de Valencia con los votos a favor de PP y Vox la recuperación del topónimo en castellano, Valencia, y la doble denominación en valenciano, pero con el acento cerrado: Valéncia.

Este hecho ha provocado la bronca de los partidos de la oposición, PSOE y Compromís, con el gobierno de María José Catalá, argumentando que la Acadèmia Valenciana de la Llengua defiende el topónimo València con acento abierto frente al Valéncia cerrado que usan les Normes del Puig o colectivos valencianistas.

Pero la cuestión es que ni la propia AVL se pone de acuerdo sobre si lo correcto es València o Valéncia, y hasta emitió informes en el pasado donde defendía que lo correcto sería Valéncia, con acento cerrado, ya que los valencianos así lo pronuncian de forma oral.

Académicos de la AVL como Abelard Sarragossà mandaron un informe en 2007 a la entonces presidenta de la Acadèmia señalando que “la grafía València era efecto de un error y no se había incidido en la lengua hablada, de tal manera que la forma oral, Valéncia, sería también la forma escrita”.

Así respondía el también profesor de Filología de la Universitat de Valencia a la duda de la AVL sobre “cuál sería la grafía más adecuada del topónimo de los valencianos”, que sería por tanto Valéncia.

Ahí no acabó el debate, en 2016, cuando el Ayuntamiento de Valencia dirigió por Joan Ribó cambia el topónimo por València -que es el que se defiende desde el catalán-, la AVL toma una decisión un tanto polémica y contradictoria: acepta que sea València pero pide a la gente pronunciarlo como Valéncia. Algo que no deja de ser curioso pues es aceptar que no es lo mismo la lengua oral que la escrita. Ahora, vuelve el debaten sobre si deber ser València o Valéncia.