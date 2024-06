Ribera desprecia de nuevo la Albufera y tendrá que rendir cuentas ante el TC

La consellera Salomé Pradas lamenta que no haya contestado al requerimiento y "no entiende" que "una señora que hace tanto daño" sea la candidata del PSOE a las europeas.

Uno de los primeros cometidos de la candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, una vez finalicen las elecciones, será rendir cuentas ante el juez del Tribunal Constitucional. El nuevo desprecio de su Ministerio de Transición Ecológica hacia la Albufera de Valencia, obliga a la Generalitat Valenciana a dar el siguiente paso en la permanente 'guerra del agua' y judicializar el conflicto con los aportes de agua a este ecosistema protegido.

El 15 de mayo finalizó el plazo en el que el Ministerio había comprometido un aporte de diez hectómetros cúbicos al año del sistema del Júcar y otros 10 hm3/ del sistema Turia a la Albufera de Valencia. Desde entonces, la Albufera de Valencia persigue hasta las urnas a la candidata socialista y lo hará también hasta el Tribunal Constitucional. Lejos de convencer a la Generalitat de Carlos Mazón con su intento de disuadir la polémica mezclando peras con patatas, la administración valenciana envió un requerimiento al Ministerio.

Han pasado más de 15 días y Teresa Ribera ha optado por guardar silencio para disimular los fuegos en plena campaña electoral. Así lo ha confirmado la consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Salomé Pradas, en el foro Sky líderes organizado por ESdiario y Doyou Media. "No nos ha contestado", ha lamentado. "Llevan 15 día ausentes y con mentiras". El siguiente paso que parece inevitable será elevar el incumplimiento de la normativa al Tribunal Constitucional, a no ser que el Ministerio responda favorablemente en las próximas horas. Paradas ha advertido de que ni siquiera una contestación en tiempo de descuento "con falsedades y sin que llegue el agua" no le librará de la batalla judicial. "Ese agua tiene que llegar a la joya de la Comunidad Valenciana", ha reclamado.

Pradas ha recordado que ya ha presentado nada más y nada menos que nueve recursos ante la Audiencia Nacional por los recortes mensuales del trasvase Tajo-Segura "en contra de los regantes y la agricultura". "Esta señora también amenaza de derribo muchas construcciones de la costa valenciana", ha subrayado. "Por eso el gobierno valenciano salió al rescate con la ley de costas para beneficiar a los amenazados de deslindes, al medioambiente y a la actividad economía. Eso es sostenibilidad que es lo que no se cree Ribera". Con todo ello asegura que "no entiendo como alguien que hace tanto daño a la comunidad valenciana la ponen de candidata" del PSOE a las elecciones europeas .