Las instituciones valencianas rechazan el crimen machista de Benaguasil

Desde la Generalitat animan a las mujeres a "pedir ayuda", mientras que desde la Delegación del Gobierno piden que todas las administraciones luchen de manera "clara" contra esta lacra.

Instituciones y administraciones valencianas han mostrado en bloque, durante la jornada de hoy, su rechazo a la violencia machista tras el asesinato del pasado viernes en Benaguasil. El Consell, Delegación del Gobierno, Les Corts, ayuntamientos o la Diputación de Valencia han guardado minutos de silencio y han instado a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género a denunciar porque "hay salida".

El pasado viernes, una mujer de 55 años y su hijo de 26 fueron presuntamente asesinados por su pareja. La delegada de Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, en la concentración ante la Delegación del Gobierno, ha mostrado su repulsa ante este nuevo asesinato machista y ha insistido en que hay que reconocer la violencia machista y de género que sufren las mujeres para "poder combatirla".

En este sentido, ha indicado que es "imprescindible" que las mujeres que "se sientan amenazadas" denuncien y que la sociedad sea consciente de la importancia que tienen las denuncias para "poder combatir de forma más efectiva esta lacra social y esta violencia estructural".

Asimismo, Bernabé ha destacado la necesidad de que las administraciones trabajen de forma "inequívoca y unida" para luchar contra esta lacra" y ha asegurado que "jugar lingüísticamente, jugar con la sintaxis y con esos juegos de palabras para frivolizar un problema tan grave y tan cruel con las mujeres como es la violencia machista solo tiende a normalizar un problema y el terrorismo contra las mujeres".

"No caben juegos ni quiebros lingüísticos para esto. No cabe el trillerismo lingüístico, y no cabe, como no puede caber nunca en esta sociedad, el negacionismo contra la violencia de género", ha aseverado.

A este respecto, la delegada ha recordado que si no se nombra ni se reconoce una violencia estructural "no podremos luchar contra ella" por lo que ha insistido en la necesidad de exigirle a "todas" las administraciones que no "rebajen una gravedad como es la violencia machista".

Desde la Generalitat, tras la concentración que ha tenido lugar en el Palau en la que ha estado presente en el president, Carlos Mazón, la vicepresidenta, Susana Camarero, varios consellers y representantes de la Diputación con el presidente Vicent Mompó a la cabeza, la consellera de Igualdad —Susana Camarero—, ha querido lanzar un mensaje de repulsa hacia lo ocurrido, al mismo tiempo que ha animado a las mujeres, que estén en la misma situación que la víctima de Benaguasil, a pedir ayuda y denunciar: "hay recursos, hay instrumentos, hay herramientas puestas a su disposición y estamos aquí todas las administraciones, pero en este caso el Gobierno Valenciano, a su disposición para ayudarles a salir de este infierno".

Doble pancarta en Les Corts

Una hora antes, en Les Corts se ha producido otra convocatoria de tres minutos de silencio. Como es habitual, PP y Vox por un lado y PSPV y Compromís por otro se han colocado tras dos pancartas que rechazan la violencia contra la mujer (la de PP y Vox) y la violencia machista (PSPV y Compromís).

La presidenta del parlamento, Llanos Massó y los síndics de PP y PSPV, Miguel Barrachina y José Muñoz, han acudido a la convocatoria, junto a los representantes de la Mesa, diputados de los cuatro partidos y trabajadores del parlamento.

El Ayuntamiento de Valencia se ha sumado este mediodía a la concentración convocada en repulsa por este nuevo caso de violencia de género. Concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales del consistorio se han concentrado a las puertas de la casa consistorial para manifestar su rechazo a este nuevo caso de violencia machista.

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha afirmado que "el Ayuntamiento de Valencia pretende mostrar con esta concentración su apoyo a la familia de la víctima y, además, queremos lanzar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género".

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha expresado su condena "de forma firme" a la violencia machista y ha criticado que la alcaldesa de valència, María José Catalá, "mantiene en su gobierno a negacionistas de la violencia contra las mujeres". "Catalá debe romper con los negacionistas. La sociedad no puede normalizar la violencia que sufrimos las mujeres y el duelo debe ir acompañado de acciones para erradicarla", ha manifestado.