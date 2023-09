El periodista estrella de À Punt la lía contra Carlos Alcaraz

El presentador de Zoom, Bérnar Giménez, se mete con el tenista por ir a una corrida de toros. El presidente de la Federació de Bous le responde: “eres un sectario y un manipulador”

“Buenos días a todos menos a Carlos Alcaraz”, es la frase que ponía en sus redes sociales el presentador de Zoom, Bérnar Giménez, uno de los programas estrella de la televisión pública valenciana À Punt, con una foto del tenista murciano en una corrida de toros, que ha levantado una oleada contra el periodista, acostumbrado por cierto a meterse en charcos en sus redes como faltar el respeto a los votantes del PP.

Bérnar Giménez -que fue fichado por À Punt tras su paso por Equipo de investigación de La Sexta- ha recibido una colección de zascas por unirse a lo que muchos consideran “una cacería contra Carlos Alcaraz” por asistir a una corrida de toros y ser fruto de todo tipo de insultos y descalificaciones. El presentador de À Punt se sumaba pero recibía la contestación de muchos de sus seguidores afeando que señale a Carlos Alcaraz por este motivo.

“Dejad a la gente en paz, no me gustan las corridas de toros, pero no por eso hay que criticar a este chaval que es Marca España. Es bueno dejar la ideología a un lado y respetar a los demás. Buenas tardes incluido a ti aunque pongas en la diana a Carlos Alcaraz”, respondían a Bérnar Giménez.

“Una persona hace algo que no os gusta, y vosotros, los amantes de la libertad y la democracia, ya le vais a aplicar vuestra inquisición mediática y social. A mí no me gustan los toros peto dejad a Carlos Alcaraz que vaya donde quiera”, siguen las respuesta al presentador de À Punt.

El propio presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, respondía al presentador de À Punt que “luego te sorprendes cuando vas a hacer un programa de toros y los representantes no tenemos tiempo para atenderte. No eres periodista, eres manipulador y llevas el sectarismo en estado puro”.

Como hemos señalado, Bérnar Giménez es especialista en meterse en polémicas. Más allá de Carlos Alcaraz, en otro comentario ridiculiza a los militantes del PP y su propuesta de manifestarse contra la amnistía del PSOE con un vídeo de afeminados -un comentario un tanto homófobo-, a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tachándolo de “alcohólico”.