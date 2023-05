El voto de los hombres no cuenta en Podemos: mandan cartas sólo a las mujeres

El envío postal de Podemos-EU en Valencia sólo va destinado a mujeres destacando su “experiencia republicana” y aspectos del Gobierno de Sánchez… y ocultando la ley del sólo sí es sí

Si usted vive en Valencia y su mujer recibe el envío de postal de Podemos-EU con el voto y una carta y usted no lo recibe, no se cabree con el cartero que no lo ha extraviado. Resulta que la coalición entre Podemos y Esquerra Unida que tiene como candidato a Héctor Illueca ha decidido mandar cartas y pedir sólo el voto a las mujeres. O dicho de otro modo, su voto como hombre no les importa pedirlo.

Podemos-EU está pidiendo el voto en la ciudad de Valencia sólo a las mujeres, con una carta en la que hablan de sus logros y con la papeleta naranja autonómica, sin por cierto incluir el sobre en el que debe ir la papeleta -algo absurdo- y sin tampoco la papeleta blanca del voto municipal -algo también absurdo, los partidos suelen poner en un mismo envío el voto autonómico y local para no hacer dos envíos-.

En la carta para pedir el voto -que empieza con un “estimada ciudadana, estimado ciudadano” pese a mandarla sólo a mujeres-, firmada por Héctor Illueca y la consellera de Transparencia y líder de EU, Rosa Pérez Garijo, presumen de logros del gobierno de Pedro Sánchez como la subida del salario mínimo, los ERTEs o la ley de vivienda… pero olvidan su ley más polémica: la ley del sólo sí es sí.

Además, hablan de “una experiencia republicana de gobierno” y mencionan logros como las ayudas al alquiler, obviando que no se las han pagado al 80% de jóvenes por no poner más fondos. Para variar, presumen de no depender de millonarios o bancos, sacan el tema de las víctimas de la dictadura de Franco o hablan de corrupción, pero para ellos sólo existe la del PP.