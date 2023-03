Miembros de Més-Compromís se cansan de la "izquierda española": "No suma"

La corriente soberanista, Bloc i País, pide a las bases que se replantee la política de alianzas, ya que: "hay caras visibles de Compromís actuando por su cuenta y de manera unilateral".

Vicent Fernàndez, coordinador de la corriente soberanista de Més-Compromís formada por Bloc i País, se ha pronunciado acerca de los últimos movimientos de la coalición y un posible pacto con otras fuerzas de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Ha este respecto, Fernàndez ha pedido que: "sea la militancia la que decida si quiere o no participar en esta plataforma política, porque lo que tenemos ahora son las caras visibles de Compromís actuando por su cuenta y de manera unilateral en favor de una opción política que no es la nuestra y que no ha decidido nadie si nos interesa o no"."Una vez más, volvemos a asistir a la política de hechos consumados: hay quien ya va tirando camino para que, a última hora, nos digan que esto es lo que hay y punto", ha aseverado.

Palo a Yolanda Díaz