La Comunitat, la segunda autonomía con más divorcios de España

Los juzgados de la Comunidad registraron el pasado año 11.545 demandas de disolución matrimonial, un 4,4 por ciento menos que en 2021.

Las cifras hechas públicas por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, advierten de que se trata de datos provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de 6 juzgados y permanecen en revisión de errores los de otros 16 órganos judiciales.



En el periodo analizado, las demandas de divorcios consensuados presentadas en las tres provincias valencianas sumaron 6.801, lo que implica un descenso interanual del 6,7% en relación a las 7.287 de 2021.



También se redujeron los divorcios no consensuados, concretamente un 1%, al pasar de 4.264 en 2021 a los 4.220 del año pasado, las separaciones no consensuadas (-2,2%), que bajaron de 178 a 174, y las consensuadas (0,6%), que disminuyeron desde las 343 a las 341. Las nulidades ascendieron un 28,6%, de siete casos a nueve.



Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 248,4, seguida de la Comunidad Valenciana, con 228,2; Islas Baleares, con 222,7; Murcia, con 216,8; Andalucía, con 212,4; Cataluña, con 203,6, y Asturias, con 203,1, territorios que superan la media nacional, que fue de 200,9 demandas por cada 100.000 habitantes.



Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 158,4; País Vasco, con 165,8; y Extremadura, con 177,6.



Modificación de medidas en procesos divorcio y custodia de hijos no matrimoniales



Durante 2022, también se redujeron las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 1,2%, al alcanzar las 3.886 por las 3.935 de un año antes, mientras que las consensuadas subieron un 1%, de 1.435 en 2021 a 1.450 el pasado año.

Las demandas de modificación de medidas de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales con consenso entre las partes sumaron por su parte 2.228, un 4,3% menos que las 2.329 contabilizadas en 2021. Por el contrario, este tipo de medidas en las que no había acuerdo crecieron de forma inversa en el mismo porcentaje, un 4,3%, desde las 2.730 de hace dos años a las 2.848 de 2022.

Por provincias, la de Alicante registró durante el pasado año un total de 3.998 demandas de disolución matrimonial desglosadas de la siguiente manera: dos nulidades matrimoniales, 2.366 divorcios consensuados, 1.483 divorcios no consensuados, 98 separaciones consensuadas y 49 no consensuadas.



El total de disoluciones en Valencia fue de 6.350 con la siguiente distribución: cinco nulidades, 3.714 divorcios con acuerdo, 2.302 sin acuerdo, 212 separaciones consensuadas y 117 no consensuadas.