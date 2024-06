La competencia desleal en el sector de la indumentaria valenciana

Algunos informes recientes indican que cerca del 30% de la actividad en el sector de la indumentaria tradicional se realiza de manera informal.

El sector de la indumentaria tradicional valenciana, con su riqueza histórica y cultural, enfrenta actualmente una problemática que amenaza su sostenibilidad y la equidad del mercado: la competencia desleal y la economía sumergida. Esta situación, protagonizada por modistas que trabajan desde casa sin estar dadas de alta en la Seguridad Social ni pagar impuestos, genera graves consecuencias tanto para la economía local como para los consumidores.

Valencia es conocida por sus fiestas tradicionales, especialmente las Fallas, donde la indumentaria juega un papel crucial. La confección de trajes regionales es una labor artesanal que requiere de gran destreza y dedicación. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido una creciente tendencia de modistas que, para reducir costes y maximizar beneficios, operan al margen de la legalidad. Este fenómeno de economía sumergida no solo perjudica a los profesionales establecidos, sino que también pone en riesgo la calidad y seguridad de los productos ofrecidos al consumidor final.

La competencia desleal se manifiesta de diversas formas en este sector. Las modistas no registradas pueden ofrecer precios significativamente más bajos que los negocios legales debido a que no enfrentan los mismos costos operativos, como impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y gastos derivados de la formalización de sus actividades. Esto crea un desequilibrio en el mercado, donde los talleres y tiendas legalmente establecidos no pueden competir en igualdad de condiciones.

Algunos informes recientes indican que cerca del 30% de la actividad en el sector de la indumentaria tradicional se realiza de manera informal. Este porcentaje alarmante refleja la magnitud del problema y su impacto negativo en la economía formal, que pierde ingresos significativos debido a la evasión fiscal.

Los negocios que operan dentro de la legalidad enfrentan múltiples desafíos debido a esta competencia desleal. No solo deben competir con precios más bajos, sino que también deben cumplir con todas las normativas laborales y fiscales, lo que incrementa sus costos. Esto puede llevar a una disminución de su rentabilidad y, en casos extremos, al cierre de sus negocios.

Además, esta situación puede desincentivar a nuevos emprendedores que deseen ingresar al mercado de manera formal, ya que ven cómo sus esfuerzos por cumplir con la ley se ven menospreciados por la proliferación de la economía sumergida.

La economía sumergida en el sector de la indumentaria valenciana no solo tiene repercusiones económicas, sino que también plantea riesgos significativos para los consumidores. Los trajes confeccionados por modistas no registradas carecen de las garantías y controles de calidad necesarios. Esto puede resultar en productos defectuosos o incluso peligrosos, especialmente cuando se utilizan materiales de baja calidad o técnicas inapropiadas.

Asimismo, los consumidores no tienen acceso a derechos de reclamación o devoluciones en caso de insatisfacción con el producto, ya que no existe un registro formal de la transacción. Esta falta de protección del consumidor es una preocupación creciente que debe ser abordada por las autoridades competentes.

Para abordar este problema, es esencial que se implementen una serie de medidas tanto a nivel gubernamental como sectorial. En primer lugar, es crucial intensificar las inspecciones y controles por parte de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para detectar y sancionar a quienes operan al margen de la ley. Esto no solo ayudará a reducir la competencia desleal, sino que también incrementará la recaudación fiscal.

En segundo lugar, es necesario fomentar la formalización del trabajo a través de incentivos fiscales y programas de apoyo para pequeñas empresas y autónomos. Esto puede incluir la reducción de impuestos para los nuevos negocios y la simplificación de los trámites burocráticos para darse de alta como autónomo o empresa.

Además, las asociaciones profesionales y/o gremiales del sector, deben jugar un papel activo en la promoción de la legalidad y la concienciación sobre los riesgos y consecuencias de la economía sumergida. Campañas de sensibilización dirigidas tanto a los profesionales como a los consumidores pueden ayudar a cambiar la percepción y comportamiento respecto a esta problemática.

La competencia desleal y la economía sumergida representan una amenaza significativa para el sector de la indumentaria valenciana. Abordar este problema requiere un esfuerzo conjunto de las autoridades, las asociaciones profesionales y los propios consumidores. Solo a través de una acción coordinada y efectiva se podrá garantizar la equidad en el mercado, la protección de los consumidores y la sostenibilidad de una tradición que es parte esencial del patrimonio cultural valenciano.

La preservación de la calidad y autenticidad de los trajes tradicionales, así como la protección de los derechos laborales y fiscales, son fundamentales para asegurar que este sector pueda continuar floreciendo y contribuyendo al desarrollo económico y cultural de nuestras ciudades y pueblos. Manteniendo así, la cultura y la tradición valenciana.