Catalá arranca campaña con ‘¡Ganas!’ y pasando de pactos

María José Catalá, candidata del PP a la alcaldía de Valencia, ha presentado su campaña a la prensa con un eslogan que expresa el afán de cambio que existe en la ciudad.

Frente al edificio consistorial y con una imagen muy bien cuidada y estudiada, María José Catalá, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia, ha presentado su campaña a la prensa con un eslogan que expresa la voluntad del partido a la hora de hacerse cargo de la administración. Entre los puntos que ha hecho hincapié se destacan: una bajada de impuestos, un transporte público más eficiente, un plan estratégico en busca de un turismo de mayor calidad…

La candidata ‘popular’ ha manifestado su voluntad de cambio puesto que “la ciudad necesita ganas”. Entre sus medidas más destacadas está la rebaja de presión fiscal ya que, y según el PP, en estos primeros meses del año el Ayuntamiento ha recaudado 32,6 millones de euros. “Una familia de 4 integrantes paga 400 euros más de impuestos en comparación a 2015”. Asimismo, Catalá ha apuntado que en el contexto actual del Ayuntamiento la ciudad puede permitirse ser más flexible en cuanto a impuestos porque a día de hoy no es atractivo a nivel fiscal para las grandes empresas, poniendo de ejemplos ciudades como Málaga o Madrid.

“Mi objetivo no es pactar”

Al ser preguntada por un posible pacto con Vox, la candidata ‘popular’ ha afirmado que desde su grupo no trabajan con esa aritmética y que su objetivo es no necesitar de ningún pacto para gobernar siendo, tal y como les indican las encuestas internas, la lista más votada. Sin embargo, reconoce que, a la hora de llegar a acuerdos para sacar adelanta propuestas, siempre se van a poder buscar acuerdos con cualquier fuerza política, no única y exclusivamente con Vox, poniendo de ejemplo los presupuestos de la Diputación de Alicante, donde el Partido Popular y Compromís llegaron a un acuerdo para su aprobación. “No tengo problema con el diálogo. Voy a respetar la legitimidad de las urnas y lo que digan los valencianos. ¿Por qué no puedo dialogar con otros partidos y solo puedo hablar con uno?”, ha subrayado la candidata.

Sobre las pretensiones de Vox en pro de futuros acuerdos, María José Catalá asegura que, a la hora de llegar a acuerdos, habrá que ver si las pretensiones del partido se ajustan a la realidad que han mostrado las urnas.

Novedades en las listas

La candidata ‘popular’ ha anunciado que Estaban González Pons será la persona que la cierre. Sin embargo, lo único que ha adelantado de los nombres que la conformarán es que serán personas con mucha formación en las áreas que vayan a desarrollar, conformando así un “equipo de gestión y no un equipo político”. Asimismo, también ha asegurado que los concejales que han formado parte de esta legislatura, formarán parte de su lista, a pesar de que no ha querido mojarse sobre las posiciones que ocuparán.

“No estoy en contra de la peotanilización , estoy en contra del feísmo”

Sobre los proyectos que ya se han iniciado, y algunos que se han llevado a cabo durante estas legislaturas, Catalá ha confesado que, pese a que hay algunos que le gustan, hay que darles “una pensada”, como por ejemplo, la futura plaza del Ayuntamiento. Al ser preguntada por la peotanilización, la candidata ‘popular’ ha sentenciado que ella no está en contra de que se lleve a cabo, sin embargo, considera que las que se han hecho en la ciudad, hasta el día de hoy, son bastante “feas”.