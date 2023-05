Del "típico cuñao" a "importa un bledo": Mejores momentos del debate electoral

El primer debate electoral de la campaña municipal para la Alcaldía de Valencia deja tensos rifirrafes entre candidatos que se lanzan cuchillos e incluso alguna que otra risa.

Los candidatos a la Alcaldía de Valencia se han enfrentado en el primer debate electoral de la campaña municipal celebrado por La Cadena Ser. Un debate donde los temas sobre urbanismo, movilidad y vivienda se han llevado la mayor parte del tiempo y en el cual principalmente la estrategia de la socialista Sandra Gómez se ha basado en atacar y descalificar personalmente a su rival del PP, María José Catalá, quien con buena salida le ha replicado al mismo tiempo que ha cargado contra el balance del Gobierno de Joan Ribó alineada con las ideas del candidato de Vox, Juan Manuel Badenas. No tan bien parado ha acabado el alcalde que ha visto desmontados todo su argumentario por parte de la oposición. Mientras, el candidato de Cs, Fernando Giner, que mantenía un discurso paralelo e independiente al debate, ha destacado por bronquear a sus compañeros en un momento tenso marcado por la corrupción.

Durante el bloque en materia de vivienda, Sandra Gómez ha hecho referencia a la necesidad para Valencia de dejar "el pasado" y mirar "al futuro", a lo que Catalá le ha recordado que "el pasado más reciente son los ocho años del Gobierno de Compromís y PSOE". También le ha reprochado que proponga ahora a 13 días de las elecciones medidas como limitar los apartamentos turísticos cuando no lo han hecho en ocho años. Y es que Gómez ha hecho referencia en múltiples ocasiones al pasado de Catalá como consellera de Educación y la corrupción del PP en la época de Rita Barberá. Catalá se mantuvo al margen durante la primera parte del debate sin querer entrar al trapo hasta que ha explotado y ha defendido que "del partido del Tito Berni y el de Mónica Oltra no voy a aceptar muchas lecciones".

El enfrentamiento entre Gómez y Catalá por la corrupción estaba, en gran medida, monopolizando el debate por lo que el candidato de Cs, que en todo momento buscaba el voto de los autónomos, por fin ha dado un golpe sobre la mesa. "Me importa un bledo quien es más corrupto, menos corrupto. Me importa un bledo ya. Fíjense en lo que les digo. Hay que solucionar los problemas de los ciudadanos que para eso estamos aquí". "No es que me importe un bledo la corrupción", aclara el candidato naranja, a lo que Gómez le indica entre risas que "te ha quedado regular ". Giner con tono bronco pisaba estas palabras de la socialista para continuar: "No, no. Te lo aclaro, me importa un bledo tu discusión, la de Catalá y la de Ribó".

Joan Ribó también ha sido partícipe echando más leña al fuego de la corrupción. Más allá de esto, el alcalde que vestía el ya famoso jersey rosa ha mantenido un perfil bajo. Ribó ha tratado de vender sus temas estrella como la movilidad sostenible, pero ha salido escaldado por la oposición. No ha estado hábil entrando a debatir sobre seguridad, defender Valencia como ciudad segura no ha servido más que de trampolín para que Badenas o Catalá con un gráfico en mano criticasen el creciente índice de criminalidad en la ciudad.

Por su parte, Badenas ha mostrado un perfil moderado y alineado con el PP señalando ambos los problemas de movilidad, el fracaso de la EMT o la casi desaparición de la policía de barrio. No obstante, el candidato de Vox ha hecho alusión a la actitud de Joan Ribó acerca de las festividades religiosas. "Celebra una fiesta de Moros y Cristianos sin cristianos. El Ramadán, pero no las fiestas de la Virgen de los Desamparados. Podría animarse y hacer una fiesta de moros, también con cristianos". En ese momento Gómez ha saltado a defender a su socio Joan Ribó, que guardaba silencio: "Le pido un poco de respeto. Es despectivo". Badenas ha aclarado que "es una broma" y que "tengo amigos de todas las condiciones". "El típico cuñao", ha espetado Gómez.

Pese a las similitudes de los discursos de la derecha, Vox no ha querido pronunciarse sobre pactos. De pactos no voy a hablar, pero sí del Valencia CF", respondía entre risas al presentador. Quien sí ha hablado de pactos ha sido Catalá, quien ha insistido en que "el PP nunca pactará con quienes tienen a etarras en sus listas, cosa que no puede decir el PSOE". Con indignación la socialista Sandra Gómez ha tratado de replicarle con un "y vosotros tenéis a...", pero sin el turno del uso de la palabra y fuera de tiempo el moderador no le ha permitido interrumpir. A su juicio, el PP saca a ETA porque "se le atraganta el debate".