Con Sánchez vivíamos mejor

Como si la Historia nos brindara a puñados líderes como vos y en cualquiera de sus convulsos siglos.

Y no sólo porque la economía iba como un cohete, si no porque fundamentalmente éramos más jóvenes. Mucho más jóvenes. Qué te voy a contar que tú no sepas... Ahora que echo hasta de menos aquellas interminables y desconsoladas colas selectas de los millones de votantes de nuestro añorado Caudillo.

Que tan fieles le fueron y hasta la inexorable despedida ! Es verdad... y en los momentos más difíciles, cuando aquella infecta coalición internacional tan judeomasónica como de costumbre históricamente venimos en padecer por estos pagos, como un solo hombre, impasible el ademán, bien que supieron estoicamente resistir y hacer frente a tantos felones embates de esta cobarde ultraesfera. Te acuerdas...?

Providencial pastor de masas que guiaste con sabia y recta mano nuestros destinos en esta incierta centuria, purificando a tu paso nuestra inacabada democracia, hasta hacer de ella una Arcadia feliz, en que por fin silenciamos y de raíz a todos aquellos pseudomedios del odio; esas canallescas páginas webs, que pretendían infructuosamente injuriar y calumniar hasta las heces a tus seres más queridos. Oh Presidente! ladraban, es cierto... pues cabalgábamos...!

Como con determinación severa de consumado jinete, embridaste a esas hoscas huestes togadas que rebeldes sin causa a tus patriotas designios oponerse conspirativamente osaban; despreciando temerariamente tu singular y providencial destino. Como si la Historia nos brindara a puñados líderes como vos y en cualquiera de sus convulsos siglos.

Pasó el Elegido. Es cierto. Pero nos queda y nos quedará su obra. Y su ejemplo.

En Cuelgamuros, en el año de nuestro Señor de 2062.

RIP.