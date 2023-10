Ximo Rovira llora en su vuelta a la tele valenciana tras años de ostracismo

Uno de los presentadores estrellas de la antigua Canal 9 vuelve a la televisión valenciana tras ser repescado por À Punt para presentar su magazine de tardes.

Ximo Rovira, presentador estrella de la antigua, y desaparecida, Canal 9, regresa a la televisión pública valenciana, tras años de olvido por la actual À Punt, su nombre fue propuesto en diversas ocasiones para regresar, pero siempre se descartaba, para presentar el magazine de tardes. Durante una entrevista para Les Noticies del Matí, el presentador se ha mostrado profundamente emocionado por el cariño y la acogida en su "vuelta a casa".

"La gente habla de debut, y es cierto, debuto en À Punt, pero, si me permitís, he de decir que yo a esta televisión la siento como mi casa. Estoy completamente desbordado de emoción por el cariño, y la acogida, que he recibido. Es un momento tan especial lo que significa esta vuelta a casa que sí, estoy un poco nervioso", ha expresado Rovira.

Sin embargo, su vuelta a À Punt no ha sido fácil. Hace menos de un año, el consejo rector de À Punt rechazó la figura del antiguo presentador de Canal 9, a pasar de ser uno los rostros televisivos valencianos más representativos, para un programa argumentando que su imagen estaba asociada a la "telebasura".

Alfred Costa, director de À Punt, ha afirmado que, por fin, Ximo Rovira y la televisión pública valenciana habían hecho un "match en el Tinder televisivo" tras un "fallo técnico" que ya ha sido solucionado.