L'IVAJ convoca 93 places per a estudiants en les residències juvenils

L' Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat un total de 93 places en les residències juvenils d'Alacant, Castelló de la Plana i Benicarló per a joves estudiants i també per als qui facen alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar durant el curs acadèmic 2023-2024.

Aquesta convocatòria es realitza amb la finalitat d'afavorir les possibilitats d'allotjament i manutenció dels i les joves que, per raó d'estudis, han de desplaçar-se fora del domicili habitual i residir durant tot l'any acadèmic a la localitat on cursaran els estudis.

Per al pròxim curs 2023-2024, la residència juvenil universitària La Florida d'Alacant ofereix un total de 42 places en habitacions individuals amb lavabo; la Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó ofereix 32 places, 24 en habitacions dobles i 8 en habitacions individuals, amb lavabo compartit cada dues habitacions. Per part seua, la residència Sant Crist de la Mar de Benicarló ofereix 19 places en habitacions dobles.

El programa inclou allotjament i pensió alimentària completa que constarà de desdejuni, dinar i sopar. El preu mensual establit no inclou el servei d'alimentació durant els caps de setmana, des del sopar del divendres fins al sopar del diumenge, en les residències juvenils Mare de Déu del Lledó i Sant Crist de la Mar, però sí l'allotjament. No obstant això, si la residència pot prestar aquests serveis, els preus que s'hi aplicaran seran els següents: desdejuni: 1,00 euro; dinar: 4,00 euros, i sopar: 3,00 euros.

Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d'aquesta convocatòria han de tindre una edat compresa entre els 14 i 30 anys, ambdues incloses, quan finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Beques

A més, l'IVAJ ofereix 10 beques que consistiran en l'exempció del pagament del 70 % de les quotes mensuals que correspondria abonar durant els mesos de setembre a desembre de 2022, i dels mesos de gener a juny de 2023. Respecte a les quotes mensuals que es puguen haver satisfet ja, es procedirà a la devolució del percentatge corresponent del preu de cada quota mensual.

En les bases publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) s'estableix que podrà ser beneficiari d'aquestes places l'alumnat que curse estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana.

També podran sol·licitar-les els i les estudiants que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, Batxillerat o estudis universitaris i els i les estudiants estrangers que participen en accions de programes europeus o altres programes de cooperació internacional.

Tant per als estudis universitaris com per als no universitaris, es considerarà curs acadèmic lectiu el que, quan siga el moment, fixen la universitat corresponent i la Conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix, la plaça que s'obtinga s'estendrà fins a la finalització dels estudis oficials.

Les sol·licituds poden presentar-se, entre hui dimarts, 4 de juliol, i el dilluns 17 de juliol, en el registre de l'Institut Valencià de la Joventut situat a València, en els de les unitats territorials de l'IVAJ a Alacant i a Castelló de la Plana, en les mateixes residències juvenils o en qualsevol dels procediments administratius establits.