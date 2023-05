Lleno del PSOE en Mislata para arrancar campaña en busca de la "mayoría social"

Ximo Puig, durante su intervención, ha insistido en no entrar en el "juego sucio" del PP y se ha centrado en hablar de todo lo conseguido durante estos 8 años de liderazgo progresista.

El Partido Socialista Valenciano ha dado comienzo a su campaña electoral con un acto lleno de gente en la localidad de Mislata, bastión socialista, con el foco puesto en Ximo Puig, president y candidato del PSOE a la Generalitat, Sandra Gómez, alcaldable a Valencia, y Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y candidato a la reelección. Este inicio de campaña también ha tenido participación del Gobierno estatal con la intervención de la vicepresidenta socialista, Nadia Calviño.



Puig, a pesar de no querer entrar en el "juego sucio" del Partido Popular, no ha querido olvidar que hace 8 años la Comunidad Valenciana estaba "en blanco y negro" tras los gobiernos del PP. Tras esto, ha querido sacar pecho de todo lo conseguido durante esta última legislatura, marcada por la pandemia, pero en la que se han logrado grandes cosas como la llegada de fuertes inversiones internacionales, la mejora en los datos de empleo o políticas en pro de la justicia social como el bono Cesta de la Compra, el transporte público gratis para menores de 30 años o la reciente promesa de hacer que las familias con dos o más hijos serán consideradas familias numerosas.



Además, el president ha explicado que “los socialistas queremos una sociedad en la que los ayuntamientos, la Generalitat tengan la responsabilidad de tener la sociedad cohesionada, por eso este proyecto es el de la mayoría social”.



Sandra Gómez, candidata a la alcaldía de Valencia, ha vuelto a insistir, como ya hiciera en su intervención el pasado 16 de abril en la Conferencia Municipal Socialista, que el próximo 28 de mayo el Ayuntamiento y la Generalitat pincharan la burbuja de la derecha.



Asimismo, ha recordado a los presentes que en estos comicios, los valencianos deberemos elegir entre barracones o universalización de la educación, copagos y privatizaciones o una sanidad pública de calidad, Ley de la Vivienda o fondos de inversiones, en definitiva, y volviendo a uno de los mensajes más repetidos durante la precampaña, Gürtel o Volkswagen. “El modelo Valencia no sale tanto en las televisiones, pero os aseguro que tiene más éxitos que el modelo madrileño”, ha insistido.



Nadia Calviño, vicepresidente del Gobierno, ha repartido piropos para todo los presentes, especialmente para Puig, Gómez y Bielsa, sobre lo que ha destacado su liderazgo, visión y orgullo, características que, a su entender, ha de tener un buen líder. Al mismo tiempo, la vicepresidenta ha querido poner en valor la gestión de Puig al frente de la Generalitat cambiando la hipoteca reputacional del territorio valenciano, convirtiendo la Comunidad Valenciana en la comunidad autónoma que más ha crecido en cuanto a inversión extranjera. “Cada semana hay un empresario internacional que me dice que quiere invertir en España y que piensa hacerlo en la Comunitat Valenciana”, ha sentenciado.



En esta misma línea, el alcalde de Mislata y candidato a la reelección, Carlos F. Bielsa, ha señalado que “el proyecto socialista es un proyecto de suma que defiende los derechos de todos frente a quienes defienden solo los intereses de unos pocos” y ha apuntado que “la derecha la única receta que tienen es la de no a los avances y no a las leyes que mejoran la vida de la mayoría”.