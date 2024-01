Valencia inicia su capitalidad Verde con el objetivo de ser el faro de Europa

La alcaldesa de Valencia reclama que el Gobierno declare la Capitalidad Verde Europea como acontencimiento excepcional de interés público para fomentar la colaboración público-privada.

Valencia da comienzo a uno de sus retos "más apasionantes" este 2024, ser Capital Verde Europea. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha asistido hoy al acto de inauguración, celebrado en el Palau de la Música, donde ha remarcado que este reconocimiento "viene a sintetizar y poner en valor un gran esfuerzo colectivo realizado durante décadas". Además, la primera edil ha reclamado al Gobierno de España que declare esta distinción como acontencimiento excepcional de interés público, uno de los tres objetivos de este año junto a la declaración del Parque Natural de la Albufera como Reserva de la Biosfera y el compromiso de aumentar de 7 a 10 metros cuadrados por ciudadano las zonas verdes de la ciudad en los próximos años.





“Esto supondría un incentivo, también a nivel fiscal, para que las empresas se involucren en este proyecto y fomentar la colaboración público-privada. Vitoria, la primera ciudad española en ser Capitalidad Verde, lo consiguió, y nosotros reclamamos la misma consideración”, ha asegurado.



Según Catalá, “si queremos que nuestra ciudad tenga más zonas verdes, si queremos que nuestros agricultores tengan futuro y si queremos que nuestras empresas avancen en sostenibilidad, necesitamos el concurso de todos”.



Durante su discurso inaugural, la alcaldesa ha agradecido la presencia de representantes de ciudades verdes europeas, especialmente a la ciudad de Tallin, y a la ciudad de Vilnius, que cogerá el testigo en 2025, así como a a las ciudades Green Leaf 2024, Velenje y Elsinore y al anterior alcalde de la ciudad, Joan Ribó, “por su labor para convertir Valencia en una ciudad más verde”.



“Hoy Valencia coge el testigo de Tallín y lo hace con mucha fuerza. Se inicia un año en el que se celebrarán más de 400 actividades donde Valencia será el faro de las políticas verdes de Europa para construir una ciudad más humana, más sostenible y más preparada para combatir el cambio climático”, ha explicado.



Mañana, además de dos interesantes debates con expertos de la red de Capitales Verdes, “tendremos el honor de albergar la Ceremonia de las Ciudades Misión. Una red de ciudades de la que Valencia forma parte por su firme compromiso con la innovación medioambiental, el incremento de las zonas verdes, la reducción de emisiones en un 80% hasta 2030 y el objetivo de neutralidad climática”.



“Nuestro objetivo es convertir la Capitalidad Verde en una palanca de mejora y transformación de la ciudad para que deje huelle a las generaciones futuras, para ello vamos a incorporar un cuadro de indicadores para medir el avance hacia los objetivos propuestos, con una herramienta de medición pública de datos que aporte evidencias sobre las transformaciones que se producen en Valencia”.



Según Catalá, los ejes de la Capitalidad Verde Europea 2024 serán la ciencia, la centralidad, “sin polarizaciones ni radicalismos”, con las aportaciones de expertos e indicadores objetivos.



Valencia, el faro verde de Europa

La alcaldesa ha destacado “la máxima relevancia y trascendencia que supone ser la primera ciudad mediterránea que obtiene el reconocimiento de Capitalidad Verde Europea”. Una circunstancia excepcional a tener en cuenta, por los propios retos que supone y las consecuencias frente al cambio climático que conlleva.



“Valencia está bañada por nuestro mar Mediterráneo, rodeada de l’Horta, de fértiles huertos, campos de naranjos, y arrozales, nuestra columna vertebral es el parque lineal más largo de Europa: el antiguo cauce del río Túria y nuestra joya de la corona nos arropa desde el sur, el Parque Natural de la Albufera”.



Cuatro tesoros que, según la alcaldesa, “nos convierte en los mejores anfitriones de la Capitalidad Verde y en la mejor plaza para inspirar las políticas que nos deben guiar en el futuro”.



“Hoy celebramos el primer acto enmarcado en esta Capitalidad Verde, junto a expertos nacionales e internacionales, representantes de las Capitales Verdes Europeas que nos han precedido y alcaldes del área metropolitana de Valencia, que son parte fundamental de los éxitos en materia de sostenibilidad de nuestro territorio. Sus ideas nos servirán para construir una ciudad más verde, más cuidada y con una movilidad sostenible centrada en el transporte público y en el peatón”.



Catalá ha explicado que, durante este año, se pretende concienciar a la infancia sobre la importancia de la Valencia sostenible, recorrer las calles e implicarse en todos los barrios para mejorar sus zonas verdes, promocionar el consumo de productos de kilómetro cero y posicionar a Valencia como destino turístico sostenible.



La oposición crítica la "censura" del gobierno de Catalá

Por su parte, desde el grupo municipal de Compromís, presentes en el acto, se han mostrado contentos por el comienzo de esta capitalidad y satisfechos porque la celebración de este acontecimiento siga un modelo continuista, respetando el trabajo ya llevado a cabo por el anterior gobierno municipal, pero han criticado que, desde el gobierno municipal, no se les deje participar ni a ellos, ni a las entidades vecinales.



"La Comisión de Seguimiento de la capitalidad verde, desde que este nuevo gobierno está en marcha, solo se ha convocado una vez y ha sido para constituirla. Además, no se ha dejado participar ni hacer aportaciones. Esta no es la capitalidad verde de un gobierno, es la capitalidad verde de una ciudad y su ciudadanía. Esto no es una cuestión de fotos o marca personal, esto es un modelo de ciudad que va en contra de los planteamientos de la propia Catalá como son “atiborrar” de coches esta ciudad, tirar hacia atrás toda la renaturalización que se había llevado a cabo estos años, paralizar todas las peatonalizaciones...", ha afirmado la portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles.





Por su parte, el exalcalde de la ciudad, Joan Ribó, le ha pedido a la alcaldesa que tenga en cuenta que, una forma de moverse, de manera sostenible, es la bicicleta: "He echado de menos la bicicleta en el discurso de la señora Catalá. La bicicleta no es un enemigo de la señora Catalá, pero para ella no existe, es algo a combatir". La alcaldesa de Valencia, preguntada por estas declaraciones de Ribó, ha afirmado que el compromiso de su partido con la sostenibilidad es incontestable: "El Partido Popular hizo en esta ciudad 120 kilómetros de carril bici, intentar buscar la palabra que ha faltado en el discurso en un día como hoy no es muy amable".