Listas de espera también en las ITV tras la reversión pública

Servicio que el Gobierno de Puig convierte en público, servicio que colapsa. Ya no solo sucede en los hospitales, ahora para pasar la revisión del coche hay que esperar hasta un mes.

De no tener que esperar nada y obtener una cita de un día para otro cuando las ITV se gestionaban a través de empresas privadas a tener que esperar hasta un mes para pasarle la revisión al vehículo. Así se ha degradado el servicio desde que el Consell llevara a cabo la problemática reversión pública. ESdiario ha consultado en todas las estaciones de ITV de Castellón, Valencia y Alicante y a excepciones contadas, hay que esperar casi a mitad del próximo mes para ser atendidos.

Ejemplo de ello son las estaciones de Benidorm o Riba-Roja donde la lista de espera es de 30 días, en Castellón, Cullera o Campanar con 28 días. La mayoría de ellas tiene el calendario completo en todo el mes de mayo y no ofrecen cita hasta la primera semana del próximo mes. Algo que hasta la fecha no sucedía, si bien estaciones contadas situadas más al sur de la Comunidad Valenciana como las de Orihuela, Pilar de la Horadada o Torrevieja no se han visto afectadas por el colapso.

Tan solo han pasado dos meses y medio desde que finalizara la concesión a las empresas privadas y desde que Sitval asumió la gestión de las Inspección Técnica de Vehículos. Una reversión que supuso un enfrentamiento con la Asociación de Concesionarias (AECOVA), que denunciaron la reversión "bananera" de la Generalitat que no estaba preparada para asumir el servicio. La advertencia se ha visto reflejada en la amenazante huelga de los trabajadores de las estaciones de ITV por discriminaciones en cuanto a condiciones laborales entre unos y otros.

No obstante, la huelga está en el aire y dependerá de las negociaciones que actualmente mantienen. Los sindicatos exigen una equiparación salarial de sus 1.2000 trabajadores. Por esto, actualmente Sitval continúa ofreciendo servicio y la huelga no está detrás del colapso de las citas.

Lo que sucede con la gestión pública de las ITV recuerda a la reversión de los hospitales del grupo Ribera Salud. Véase como el de Torrevieja era un referente en cuanto a agilidad en todo el territorio valenciano a aumentar la lista de espera para operarse un 230% en cuestión de un año. También la espera en Urgencias que pasó de poco más de media hora a incluso días como se está viendo en la actualidad.

Precisamente, el candidato de Compromís, Joan Baldoví, ha presumido de la gestión pública del servicio este lunes. El líder nacionalista ha publicado en su cuenta oficial de Twitter que "pues mira que pasar la ITV es más cómodo porque la hemos hecho pública de nuevo", en relación a la noticia que ha trascendido sobre el candidato de Vox Cullera que ha sido sancionado por no llevar en regla la ITV.

Doncs mira que ara passar la ITV és més còmode perquè l’hem feta pública de nou.



No té cap excusa. https://t.co/SL3RfdxK7o — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) May 15, 2023

La infracción no es justificable, pero deja en evidencia que Baldoví no tiene ni la más remota idea que cómo está funcionando el servicio de Sitval, pues con un simple vistazo habría comprobado que "no es más cómodo" tener que esperar en la estación de Cullera 28 días, hasta el 12 de junio para obtener la cita.