Ayuso triunfa en Valencia y defiende el “eje de la prosperidad” con Madrid

La presidenta de Madrid arropa a Catalá y Mazón a 60 días del 28M y anima a los valencianos a apostar por la “libertad” y la “unión” frente a la "división y los discursos identitarios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la estrella invitada del PP valenciano, donde bajo el sol de Valencia, ha protagonizado un acto con militantes en el jardín del río Turia -un día de 'caloret' entre abanicos y horchata- para arropar a los candidatos populares a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la alcaldía de Valencia, María José Catalá.

Isabel Díaz Ayuso ha hecho un discurso defendiendo la unión de Madrid y Valencia recuperando el llamado “eje de la prosperidad” entre ambas comunidades, y ha animado a los valencianos a apostar por la “libertad” frente a la “división y los discursos identitarios”.

"Durante muchos años, a la Comunitat Valenciana se la veía con orgullo y admiración. Siempre estabais en todos los titulares por el impulso de nuevos eventos internacionales o grandes recintos", ha defendido Ayuso, por ello “ojalá dentro de muy poco volvamos la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana a ser un eje de prosperidad para España”.

La presidenta de Madrid ha señalado que lo que pasa en Valencia “me importa como española, no como partido. Me duele que se haya apartado esa Valencia pujante”. Además, ha criticado “la imposición y el ensimismamiento” de los gobiernos de Pedro Sánchez y de Ximo Puig -a quien no ha citado directamente-.

Ayuso, que ha defendido que lo más importante que tienen hombres y mujeres “es la libertad”, ha denunciado que el PSOE de Sánchez "necesita dividir a la sociedad, nos dividen entre ricos y pobres creando desigualdades, porque necesitan enfrentar lo público con lo privado, entre mujeres y hombres… Han de decir cómo tenemos que pensar, es una hoja de identidad perfectamente calculada”.

Frente a esta hoja de ruta sanchista, Ayuso ha defendido la vía del PP de bajar impuestos. Sin mencionar directamente a Juan Roig, ha subrayado la labor de los empresarios valencianos “que crean muchos puestos de trabajo y llevan la marca Valencia a nivel nacional e internacional” frente a “los ataques podemitas”, y ha acabado su discurso con uno de sus máximas: “hagan como en Andalucía, del socialismo se sale”.

Mazón defiende su propuesta de bajada de impuestos

El candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha hecho una intervención criticando “al gobierno más caro de la historia” en referencia a Ximo Puig y defendiendo las propuestas del PP si gana el 28 de mayo, especialmente su reforma fiscal para rebajar impuestos o suprimir el de sucesiones y donaciones.

“Quiero pasar de un gobierno que llora a uno que sonríe porque ya viene el cambio, que ya no cambia derechos por despachos, sino que vuelve a los derechos de la gente y a poner en marcha la competitividad. Quiero un presidente que no llore, que sonría y que compita para atraer la inversión y aliviar de impuestos a la gente. No se llora cuando otros compiten. Dormir ocho horas es sano pero dormir años es algo muy grave que estamos pagando todos”, ha subrayado Carlos Mazón.

María José Catalá ha señalado que “tenemos que estar preparados, porque los ataques de PSOE, Podemos y Compromís se vuelven más duros contra quienes saben que son una amenaza, contra quienes saben que van a ganarles en las urnas. No se puede aguantar más un gobierno que no defiende los intereses de los valencianos y los grandes proyectos. ¿Alguien me puede explicar por qué la Copa América es buena en Barcelona y no en Valencia? Ya está bien de trabajar para Ada Colau desde el despacho de la alcaldía de Valencia”.

El presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, ha aseverado que “siempre que le ha ido bien a nuestras comunidades, Madrid y la Comunitat Valenciana, siempre le ha ido bien a España. Nos vamos a dejar la piel para recuperar el orgullo de ser valencianos y nuestras señas de identidad”.