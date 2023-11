El ausente Ximo Puig posterga la renovación en el PSPV

Pese a las voces que en el socialismo piden al ex presidente un paso a un lado, se enroca e incluso amenaza con volver a presentarse, una maniobra para tutelar el futuro liderazo

Ximo Puig no se va pese al runrún que corría entre bambalinas socialistas, sobre todo después del palo de Pedro Sánchez de no nombrarlo ministro y tras las críticas que tanto en voz baja de los suyos como desde otros partidos está recibiendo por sus múltiples ausencias de Les Corts, dejando al PSPV-PSOE sin oposición.

El ex presidente de la Generalitat y aún secretario general del PSPV-PSOE hace como el famoso perro del hortelano de Lope de Vega, que ni come ni deja comer. Ni se va para ceder el testigo a un nuevo líder, ni tampoco ejerce como líder de la oposición a Carlos Mazón, para desesperación de los suyos que ven que el PSPV está perdiendo el tiempo de reamarse ante el nuevo ciclo del PP.

El propio Ximo Puig, en una ejecutiva que ha convocada por sorpresa de forma telemática por videoconferencia en lugar de presencial en la sede del PSPV con la excusa de que no “les ataquen los de Vox”, algo que ya de por sí no es normal y algunos interpretaban como símbolo de nerviosismo, ha expresado que "no está en estos momentos en nuestro radar" acelerar la renovación en el PSPV-PSOE.

Es más, Ximo Puig ha asegurado que no va a dejar el acta en las Cortes Valencianas pese a las múltiples ausencias y el escaño vacío que dan munición a Carlos Mazón, defiende la labor de oposición pese a las críticas con un “estoy orgulloso” y lo más llamativo: amenaza con volver a presentarse a dirigir el PSPV-PSOE en el futuro congreso, algo que todos en su partido dan por descartado al entender que su ciclo político ya ha pasado.

Dentro del PSPV se interpreta esta reacción de Ximo Puig de enrocarse como un intento de intentar dirigir y tutelar su propia sucesión. Una marcha antes de tiempo podría desatar una guerra en el socialismo. Por ahora, Ximo Puig intenta tener el control de la federación socialista valenciana para llegado el momento evitar la guerra civil, el choque con Ferraz e intentar pacificar y que acabe uno de su entorno sucediéndole. Veremos si lo consigue.