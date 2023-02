Las peñas del Valencia se unen a la 'lucha' contra Meriton

La Agrupación de Peñas, durante su asamblea general extraordinaria, aprobó, por unanimidad, romper cualquier tipo de relación con la dirección del Valencia de forma "permanente".

La Agrupación de Peñas del Valencia C.F, (APA), celebró, durante la jornada de ayer, su asamblea general extraordinaria donde se debatió sobre los diferentes aspectos que envuelven al club en la actualidad y como las peñas deberían de posicionarse ante esta situación. Al acto, celebrado en el complejo deportivo de La Petxina, acudieron un total de 178 peñas, las cuáles, la gran mayoría, votarón a favor de romper todo tipo de relación que pueda tener la Agrupación con la actual gerencia del club.



Esto era algo muy necesario, pues desde la llegada de Meriton a la dirección del club, la Agrupación de Peñas siempre se ha mantenido muy al margen de cualquier tipo de reivindicación o protesta contra Peter Lim. Tanto es así que, tras la salida de Anil Murthy, Fede Sagreras, presidente de la Agrupación, reunió con Lay Hoon para conocer cuál iba a ser la hoja de ruta del club, ante la que se mostró contento, pues, tal y como dijo él tras el encuentro, "algo había cambiado" tras la salida de Murty. Meses después, y tras la asamblea, no solo se rompe todo tipo de relación con cualquier cosa que tenga que ver con Singapur, sino que exigen a Peter Lim la venta inmediata de toda su parte accionarial.



Otro de los puntos aprobados fue el formar parte activa de todas acciones cívicas contra Meriton y actos con el mismo fin. Hay que recordar que la última protesta, celebrada el pasado 11 de febrero, organizada por la plataforma Libertad VCF, no fue respaldada por la Agrupación, algo que no sentó nada bien a la gran parte de los aficionados, mostrando su descontento en redes con las Peñas Valencianistas y su actitud desde que se iniciaron las acciones contra Lim.

"Celebrada la asamblea general extraordinaria el jueves 23 de febrero de 2023 con la asistencia de 178 peñas, la Agrupació de Penyes Valencianistes comunica:

1- Que da por rota, con efecto inmediato, todo tipo de relación con Meriton de forma permanente.

2- Que exige al máximo accionista la venta de todas sus acciones.

3- Que liderará y apoyará toda acción cívica que se realice contra Meriton y realizará actos con el mismo fin.

4- Que seguirá formando parte de la plataforma ‘De Torino a Mestalla’

5- Que mantendrá su apoyo incondicional a los jugadores, al entrenador Rubén Baraja y al cuerpo técnico

Asimismo, la Agrupació de Penyes Valencianistes agradece a las peñas asistentes y representadas su participación.

AMUNT VALÈNCIA

AVANT LES PENYES" - COMUNICADO AGRUPACIÓN DE PEÑAS VALENCIANISTAS 23/02/2023

#FORALIM