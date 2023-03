La nueva líder Cs pide romper con el PP y los suyos se niegan: “bolchevique”

Juan Córdoba se larga y la estrategia de Mamen Peris de aproximarse al PSOE naufraga y recibe la contestación de los suyos que se niegan a romper el pacto de la Diputación de Alicante

"Ciudadanos debería desaparecer con dignidad y no entregarse al PSOE, a Podemos y a Compromís por un plato de judías" ha sido la frase tumbativa del hasta ahora diputado provincial de Ciudadanos en la Diputación de Valencia, Juan Córdoba, contra la deriva que lleva el partido en la Comunitat Valenciana desde que lo lidera Mamen Peris.

Una "deriva bolchevique" como Juan Córdoba -que se ha ido al grupo de los no adscritos- ha definido pues "se está convirtiendo en un partido muleta del PSOE y un partido izquierdista y “todo ello es un error, querer ser más de izquierdas de los propios de izquierdas".

La nueva portavoz y candidata de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Mamen Peris, desde que llegó, ha optado por una estrategia de aproximación al Botànic, en especial al PSPV de Ximo Puig, y ha lanzado varios órdagos que, por ahora, no han salido adelante y sólo están consiguiendo más fugas y dividir un partido, Ciudadanos, que está ya muy tocado.

Primero el órdago de rebajar el listón electoral al 3% a dos meses de elecciones, una medida que puede favorecer a Podemos, y ahora el órdago de romper con el PP de Carlos Mazón en la Diputación de Alicante -algo también absurdo a dos meses de las urnas- con la excusa de la marcha del partido del diputado provincial Javier Gutiérrez.

Tanto en uno como en otro órdago los propios compañeros de Mamen Peris se han negado, haciendo fracasar su estrategia. En el grupo de las Cortes Valencianas de Ciudadanos hay división sobre la rebajar la barrera del 3%, y sin los votos de todos y de algún no adscrito, no se puede. Y en la Diputación de Alicante la vicepresidenta de Ciudadanos, Julia Parra, ya ha dicho que no hay motivos para romper con el PP, y desde arriba no pueden forzarla a ello.