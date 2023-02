Suspenden la macromascletá de Benicalap del próximo 25 de febrero

Los organizadores han pospuesto el evento, que se iba a celebrar el día de antes de la Crida, debido a que el Ayuntamiento les ha denegado los permisos para instalar una disco-móvil.

La organización de la macromascletá de Benicalap, que se iba a disparar el sábado anterior al domingo de la Crida, ha sido pospuesta tras la negativa del Ayuntamiento de Valencia a permitir que se instalara la disco-móvil y atracciones que en torno a ella que se iba a montar. El montaje de estos dos elementos era clave pues suponen un apoyo económico base para la celebración del evento.

En un comunicado, recibido del propio Ayuntamiento, les informaban que la mascletá sí que se podría disparar, pero no se podría instalar la ambientación musical ni las atracciones junta a ella al no encajar en las ordenanzas municipales ni poder justificarla con el recientemente aprobado “Bando Fallero” del alcalde.

El anuncio ha caído como un jarro de agua fría en la organización que hace unos días presentaba el acto como algo único y esperaban que en su tercera edición pudiera empezar a tomar fuerza de tradición.

El comunicado de la organización nos cuenta que se suspende la presentación sin indicar el motivo. Pero según hemos podido investigar, la razón es la negativa comentada del Ayuntamiento a otorgar los permisos:

"La Federació Amics de la Pólvora de Benicalap (BENIFAP) lamenta comunicar que la III MACROMASCLETÀ UNIVERSAL, prevista inicialmente para el próximo sábado, 25 de febrero a las 21:00 horas, en la Avenida del Levante Unión Deportiva del barrio de Benicalap, en València y que iba a disparar la pirotecnia VULCANO, no podrá celebrarse en la fecha prevista al no obtener el permiso a toda la actividad que pensaba realizarse para un evento de esta magnitud. La Federació buscará nueva fecha que permita obtener todos los permisos municipales para llevar a cabo el acto, preferiblemente en San Juan.

El Ayuntamiento de València ha concedido permiso únicamente a una parte del evento, pero no a la totalidad de lo planteado por Benifap. Por extensión, y reunidos además con la pirotecnia VULCANO y las empresas VFV Producciones y Valencia no duerme y la colaboración de asociaciones como FOTUR (Federación de Ocio, Turismo y Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana) se ha acordado el buscar una nueva fecha que sea favorable para los intereses de todas ellas, pero también para el público general que asiste, desde 2019, a esta Macromascletà Universal, que congregó a más de 18.000 personas en su última edición, disparada en junio de 2022.

Desde BENIFAP se ha trabajado todo lo posible para poder llevar a cabo este evento pero una vez desestimadas por el Consistorio valenciano las alegaciones presentadas, BENIFAP no puede realizar el evento programado con las características, importancia, volumen y material previsto inicialmente, y emplaza al barrio de Benicalap a encontrarse igualmente en la mascletá conjunta que realizarán las 8 fallas componentes de Benifap el próximo 19 de marzo".

Imagen cartel promocional macromascletá universal.



Todo apunta a que se pueda volver a celebrar en junio como el año pasado aprovechando las noches permitidas en San Juan, aunque será los organizadores quienes decidan finalmente la fecha definitiva.

No es el primer acto que no se celebra relacionado con las fallas y las tradiciones valencianas. Hace unos días, el concejal de Ciudadanos, Fernando Giner, denunciaba la poca sensibilidad de Compromís por la denegación de una jornada “de inclusión” en la comisión del fallero mayor y de otro acto denegado a la Falla del Pilar. Igual que este disparo de la macromascletá, Giner denuncia la falta voluntad para solucionar legalmente unos eventos que, si bien no figuran dentro las ordenanzas, se podía haber buscado solución.

Giner ha adelantado que la formación liberal llevará una pregunta a pleno para saber si, al menos, el equipo de gobierno se ha planteado la posibilidad de modificar y modernizar la ordenanza, para incluir estos nuevos supuestos. “Y pedimos también a la concejalía de Compromís que se replantee su postura, especialmente teniendo en cuenta que es ella la que ostenta las competencias de Igualdad”, ha criticado.

Sin permiso para El Pilar

También. bajo el mismo pretexto, se ha quedado sin permiso para una jornada de convivencia la falla de El Pilar, en la propia Plaza del Pilar. “Otra vez nos encontramos con la excusa de que las jornadas de convivencia no existen específicamente en la ordenanza”, ha indicado. “Aunque esta vez la situación es todavía más rocambolesca, porque la falla de El Pilar lleva años celebrando estas jornadas y, por lo tanto, ha obtenido en otras ocasiones el permiso que ahora le deniegan”, ha explicado.

“En consecuencia, pedimos nuevamente que Compromís ponga un poco de orden en las prioridades y que revise, en todo caso, qué es lo que puede hacer para desde sus funciones de gobierno para adaptar la ordenanza a las nuevas necesidades”, ha finalizado.