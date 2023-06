Monedero y Compromís se lían a insultos tras acusarles de “no defender” a Oltra

“Eres gentuza”, responden algunos dirigentes de Compromís tras señalarles el fundador de Podemos que “sacrificaron” a Oltra, un torpedo más en plena negociación de Sumar

Y sigue la guerra entre Podemos y Compromís en plena negociación de Sumar a escasos días del plazo final para llegar a un acuerdo. Después de las acusaciones de Pablo Iglesias, quien se une ahora a la fiesta es otro incondicional del lío, el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ha utilizado a Mónica Oltra para atizar a los que fueron sus compañeros de partido.

La noticia del informe de la Policía que asegura que Mónica Oltra no eliminó correos electrónicos tras enterarse de los abusos de su ex marido a una menor tutelada, ha sido usada por la izquierda para exonerar a la ex vicepresidenta -que sigue imputada en la causa- y a algunos como Juan Carlos Monedero para cobrarse viejas rencillas.

Juan Carlos Monedero usaba esta información para acusar a Compromís de “prescindir” adrede de Mónica Oltra porque según él “frenaba el proyecto” y les “perjudicaba”. “No la defendisteis”, reprocha el fundador de Podemos a los nacionalistas.

Estas palabras de Juan Carlos Monedero han hecho revolverse a Compromís, que ya señaló el día anterior a Podemos por boca de Joan Baldoví que los podemitas “dejaran de meter el dedo en el ojo”. Así, dirigentes de Compromís han calificado a Monedero de “gentuza”, de “prepotencia y soberbia”, de “miserable” o de “dar vergüenza”. Como ven, el ambiente perfecto e idílico para sentarse a firmar una coalición electoral.