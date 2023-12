Ximo Puig renuncia a su escaño en Les Corts y pone fecha a su sucesión

El líder del PSPV se mantendrá en el Senado y detalla cuándo tendrá lugar el congreso del PSPV: ""Hoy es un día emocionante que pone fin a una etapa"

El expresidente y líder del PSPV deja su acta como diputado en Las Cortes Valencianas. Un paso previo al relevo de poder y que simboliza para Ximo Puig "el fin de una etapa". Será en el próximo mes de febrero cuando se celebre el congreso extraordinario del PSPV para elegir a su sucesor y próximo secretario general de los socialistas valencianos tal y como ha confirmado Puig.

Ximo Puig ha considerado que es "el momento oportuno" de dar paso "a generaciones más jóvenes con fuerza" que lleven adelante "el proyecto de mi vida relacionado con el autogobierno y la justicia social".

A falta de confirmación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) convocado esta tarde, será José Muñoz quien asuma la portavocía del PSPV en el parlamento valenciano. Preguntado por quién prefiere para relevarle, Puig ha afirmado que apoyará "en alma y corazón" a la persona que elijan los militantes democráticamente en las primarias. Son varios los aspirantes a remplazarle -el alcalde de Mislata Carlos Bielsa, el secretario alicantino Alejandro Soler y la ministra Diana Morant son los nombres con más méritos- y ante esta situación de rivalidad en el PSPV, Ximo Puig ha pedido "máximo espacio de cohesión" para "errores históricos" como los de 1995, aunque ha reconocido que "todo el mundo está en su derecho de postularse para esta gran responsabilidad". Eso sí, Puig ha dejado pistas, al menos de su voluntad, y es que ha manifestado que "le gustaría" que sea una mujer la próxima presidenta de la Generalitat.

Puig continuará su trayectoria política como senador territorial, descartando otros cargos. Tras dar las gracias "al pueblo valenciano" que le ha permitido gobernar la Generalitat durante ocho años "y lo he intentado hacer de la mejor forma posible", ha negado la posibilidad de recibir otro puesto institucional. Si bien apuntaba a embajador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, por el momento no la considera una opción. "No es el momento", ha valorado bromeando con el atractivo turístico de la capital francesa: "París siempre merece una visita", ha expresado entre risas. Por ahora, opta por centrarse en su labor en la Cámara Alta, destacando que en el pleno de este miércoles defenderá la resolución de "nuestro viejo problema" de la financiación autonómica.