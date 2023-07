El Gobierno de Ximo Puig desperdicia los fondos europeos con una baja ejecución

El diputado del PP, Rubén Ibáñez asevera que “el engaño de Puig con los fondos europeos ha quedado al descubierto” con la publicación de la anual Cuenta General de la Generalitat.

El diputado autonómico del Grupo Popular en Las Cortes Rubén Ibáñez ha señalado que la Cuenta General de la Generalitat de 2022 “evidencia la falta de gestión de Ximo Puig, no solo en la paupérrima ejecución del presupuesto por Consellerias, sino en el tratamiento de los fondos europeos, que es también vergonzoso”.

Así, el diputado popular ha señalado que en Transformación e Innovación Digital se habían presupuestado 44,6M de euros, y solo se ejecutaron 3,4M, lo que representa un 7,78%. Formación Profesional tenía consignados 90,3M de euros, de los que solo se han ejecutado 24,9M; Emergencia Climática y Transición Ecológica tenía 105,8M de presupuestos, de los que solo se han ejecutado 3,8M (un 3,6%) y en Movilidad solo se han ejecutado 18,4M de los 119,6M asignados.

“Peor parte se han llevado otros departamentos, en los que no se ha ejecutado absolutamente nada de lo presupuestado, revelando una gestión lamentable”, ha señalado Ibáñez. Así, Emprendimiento y Cooperativismo no ha gastado nada y lo mismo ocurre con los 102,3M asignados para la Transformación Digital de la Educación o con los 7,9M de Sostenibilidad y Ahorro Energético.

Ibáñez se ha preguntado “cómo es posible esta dejación de funciones por parte del Gobierno de Ximo Puig”. “No solo ha disparado la deuda, el déficit y ha aumentado los impuestos a los ciudadanos de la Comunitat. Es que además el dinero recibido de fondos europeos no ha servido para nada porque no se ha querido hacer nada”, ha lamentado.