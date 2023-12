El compás de espera de las familias del PSPV

Es el destino trágico del PSPV, pasó con Joan Pastor, con Joan Lerma, con Joan Romero…los "tres santos juanes” con que todo cambio terminó enfrentándose por la recolocación de las familias.

No todo es lo que aparenta. El aserto viene a cuento de lo que el aparato de organización del PSPV ha difundido como el “gran éxito” que ha supuesto para Ximo Puig colocar en el Gobierno de España a “dos de los suyos” de Secretarios de Estado, a Rebeca Torró y Arcadi España, colocándose él, a su vez, como Presidente de la Comisión de presupuestos del Senado.

Los enterados, que de todo hay, saben que ambos políticos regionales tienen suficientes anclajes en los centros de poder del PSOE para proseguir su curso político en Madrid. Los éxitos de Rebeca Torró conseguidos trayendo la Volkswagen a Sagunto y garantizando el futuro del hub de proveedores del automóvil, o el reconocimiento de España en la Moncloa que le viene de familia, son, entre otros, avales suficientes para emprender un vuelo en solitario. Y la convocatoria una vez al año de la Comisión de Presupuestos del Senado para conocer el proyecto enviado por el Congreso para dictaminar, no es reconocimiento político que destaque, sabiendo que la verdaderamente importante es la homónima en el Congreso de los diputados presidido por Alejandro Soler.

Los santos juanes

La pregunta es: ¿Por qué tan interesado está el aparato del PSPV en hacer correr ambas noticias? ¿No estarán fraccionándose las familias que componían el aparato “ximista” y tratan de recolocarse, ganando tiempo, a costa de medir el tiempo de amortización del líder? Los contactos entre jóvenes socialistas que arrimaron su suerte a Ximo Puig ya se acercan al tándem Soler-Bielsa-Ábalos, o el clan de Gandía ya va suelto construyendo el suyo propio con la Ministra de Ciencia y Universidades viéndolas venir. Es el destino trágico del PSPV, pasó con Joan Pastor, con Joan Lerma, con Joan Romero…los "tres santos juanes” con que todo cambio terminó enfrentándose por la recolocación de las familias socialistas por la herencia, con un resultado: cinco legislaturas esperando llegar a la Presidencia de la Generalitat. Tal como van las cosas, otras tantas legislaturas le esperan al heredero.

Habrá que estar atentos como el Secretario de Organización, José Muñoz, se convierte en portavoz del Grupo Socialista en les Corts y se produce el realineamiento posterior respecto al Presidente del Grupo y Senador territorial Ximo Puig, en un Grupo que no estaba pensado para aguantar en la oposición. Y la decisión de lo que va a suceder está en manos de la próxima Ejecutiva del PSPV de la próxima semana, desde donde se ha hecho correr, también, el rumor que Pedro Sánchez le había ofrecido a Ximo Puig la representación de España en la OCDE como un medio para que renunciara a la Secretaria General y se convocara un Congreso Extraordinario por una Gestora que eligiera un nuevo líder socialista.

El grupo parlamentario diseñado por Puig no estaba pensado para aguantar en la oposición

Pero el rumor carece de fundamento. El secretario General y Senador Territorial no sabe idiomas y no entra en los planes de la acción exterior emprendida por Pedro Sánchez. El Presidente del Gobierno de España ha iniciado una frenética política internacional colocando a militantes socialistas de su confianza en puestos clave, unos que ya están como Carmen Montón en la OEA, Josep Borrell de “míster” PESC en la Comisión Europea, por ejemplo, o los nuevos como Héctor Gómez en la ONU, Miquel Iceta en la UNESCO, o Nadia Calviño en le BEI. En otoño estarán vacantes la Secretaria General de la OTAN o la Presidencia del Consejo Europeo, y para entonces, pasadas las elecciones europeas, y con un clima político enrarecido, con el bloqueo por el Senado, la presión en la calle, y las citas con Puigdemont, puede ser una buena salida renunciar a la Presidencia del Gobierno por un puesto en la OTAN o en la Unión Europea, frenar una posible Moción de Censura, y que el Grupo Socialista elija un candidato que aúne las voluntades de los 13 partidos que le darían soporte.

El peso internacional de Pedro Sánchez

Y esa estrategia que cuenta con el beneplácito de la Internacional Socialista, de la que es líder Pedro Sánchez, y con el apoyo de la Presidencia Demócrata de los EE.UU. reúne las condiciones de un buen candidato, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, pues la actual administración Biden no se fía de las amistades chinas del Gobierno Alemán o de la autonomía estratégica de la Presidencia Francesa. En Bruselas y en Washington se sabe que Pedro Sánchez cumplió lo que le mandaron para conformar el acuerdo con Marruecos y Portugal para cerrar el Mediterráneo y apoyar la estrategia de la OTAN en su Flanco Sur frente a la salida al atlántico de la flota rusa a costa de romper la amistad con el pueblo Saharaui, o decir en el paso de Ramalha lo que no puede decir Biden respecto a la situación en Gaza, cuando el resto de presidencias europeas y de la Liga Árabe callan.

Y si esto es así, Pedro Sánchez puede ser el candidato idóneo como contrapeso político a la acción exterior francesa o alemana, o ambas en conjunto, desagradable para los interés estadounidenses. De ahí su colocación en la Internacional Socialista, de la que forma parte como observador el Partido Demócrata, y de ahí, también, la colocación de afines en organismos internacionales, atlánticos y europeos.

Pedro Sánchez puede ser el candidato idóneo como contrapeso político a la acción exterior francesa o alemana

Y ahí no entra Ximo Puig. Y no es que no sepa idiomas, ni que sea mayor, es que no tiene mundo más allá de Morella para formar parte de una acción exterior de ese calibre. Las familias del PSPV, las de Elx, Mislata, Gandia, Valencia, o juventudes, cuyo destino pasa por Moncloa y Ferraz lo saben, y saben, además, que ni Santos Cerdán ni Pedro Sánchez se fían de él. Y si quieren seguir mandando tienen que contar con el apoyo de Madrid. Unos interesantes meses de rumores nos esperan, pues no todo es como aparenta sino, en este caso, un compas de espera para un relevo anunciado.