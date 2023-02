Sandra Gómez se suma a la moda del podcast para su campaña

La vicealcaldesa de Valencia estrenará hoy una especie de podcast en el que dará voz a diferentes protagonistas de la sociedad valenciana para conocer sus peticiones, problemas...

Las nuevas modas han llegado a la política para quedarse, y las campañas electorales de algunos candidatos valencianos dan prueba de ello. De Ribó y María José Catalá intentando triunfar como auténticos 'tiktokers', llega Sandra Gómez estrenando un podcast, 'Me Representa', por si habían pocos, en el que ella se entrevistará con diferentes representantes de la sociedad valenciana para poder escuchar sus problemas o peticiones en primera persona y darlos a conocer.

Todavía se desconoce si el formato se emitirá en directo en alguna de las plataformas de moda, Youtube o Twitch, o dónde lo podremos escuchar y ver en diferido. Lo que si sabemos, por un tweet que ha subido la vicealcaldesa esta mañana, es que todo apunta a que la primera entrega será hoy. La hora todavía está por concretar, pero estaremos expectantes para ver si en las próximas horas hay un anuncio oficial en las redes de Gómez.

"Seguramente estes harto o harta de escuchar las voces de siempre. Pero no a las que más gritan o más se oyen son las que nos representan. En cambio hay otras voces que aunque no escuchamos, son muy importantes. Voces que hablan de los problemas reales, voces que representan a la mayoría, voces que a mi me representan. ¿Las escuchamos?", reza el vídeo promocional que ha subido la vicealcaldesa a sus redes sociales.