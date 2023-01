El vicepresidente de Puig insiste en atizar a Juan Roig y le mete en problemas

El podemita Héctor Illueca asegura que “podemos imaginar una sociedad sin empresarios” y considera que llamarles “capitalistas despiadados” es “una descripción ajustada a la realidad”

Sigue la polémica a raíz de las acusaciones de Podemos hacia los empresarios en general y al presidente de Mercadona, Juan Roig, en particular, al tacharles de “capitalistas despiadados”. Tras las declaraciones del propio Juan Roig señalando que “si se gestiona bien hay riqueza para todos”, el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, el podemita Héctor Illueca, vuelve a cargar y justificar los ataques a los empresarios, un discurso de enfrentamiento que no conviene al presidente Ximo Puig, que siempre ha cuidado su relación con las cúpulas empresariales.

Héctor Illueca ha lanzado una reflexión donde señala que “podemos imaginar una sociedad sin empresarios, pero no podemos imaginar una sociedad sin los trabajadores”, minusvalorando la iniciativa empresarial y emprendedora, como si no tuviera labor o no se asumieran riesgos, tal y como le han recordado algunas personas.

El vicepresidente de Unidas Podemos ha justificado que las acusaciones de "capitalistas despiadados" lanzada por la ministra podemita Ione Belarra “no es ningún insulto”. Para Héctor Illueca, “es una descripción muy ajustada de una realidad que está ahogando a millones de familias en nuestro país. No podemos seguir ignorándolo”.

“Es urgente intervenir el mercado de la alimentación para abaratar la cesta de la compra y garantizar que todos puedan acceder a los productos básicos”, ha concluido su argumento Héctor Illueca, metiendo a la Generalitat Valenciana en una guerra con los empresarios de la que en el PSOE no quiere saber nada a pocos meses de unas elecciones tan ajustadas. Lo que le faltaba a Ximo Puig es tener a los empresarios en contra… y desde Podemos parece que se han empeñado en ello.