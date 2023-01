Emivasa contesta que "en Valencia se paga un euro por cada mil litros de agua"

La polémica por el precio del agua en Valencia, que Facua señaló como el más caro de España, tiene respuesta por parte de la empresa pública, que acusa de “cálculos erróneos”

Polémica por el precio del agua potable en Valencia. Si un estudio de FACUA señalaba que Valencia tenía el precio más caro de las capitales de España, ahora Emivasa, la empresa pública del Ayuntamiento de Valencia y Global Omnium para gestionar el servicio público de suministro de agua, acusa a la asociación de consumidores de “cálculos erróneos” y de no ser cierta la información dada.

Según Emivasa, el precio del agua potable de Valencia vale alrededor de 1 euros cada mil litros, y para un consumo de 9m3 al mes con contador de 13mm es de 21,28 euros y no 29,01 euros tal como aseguraba el estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas para el año 2022.

“El estudio hace un cálculo erróneo que imputa dos veces el canon de saneamiento”, afirma Emivasa, “ya que desglosa en tres apartados el cálculo de la tarifa: abastecimiento, saneamiento y cánones. Históricamente, el canon de saneamiento valenciano aparece (tanto para Alicante y Castellón como para Valencia) en el apartado cánones”.

Según el calculo de Emivasa con estas correcciones, la ciudad de Valencia es la octava mas cara en el caso de 13m3-13 mm y la quinta para 9m3-13mm y no la primera como se recoge en el análisis de la organización de consumidores FACUA.

“En el estudio hay un problema ya que han sumado la depuración tanto en el apartado de saneamiento como en el de cánones”, según Emivasa, que añade que no parece que se haga el tratamiento homogéneo en otras ciudades. Asimismo, Emivasa indica que “no todo es el precio, también hay que tener en cuenta la eficiciencia, desarrollo tecnológico y seguridad en suministro, entre otras cosas”.

“Además, la factura de agua, no tiene en todas las ciudades el mismo tratamiento conceptual el alcance de lo que es alcantarillado (tasa municipal que puede o no recuperar los costes del servicio, y considerar o no inversiones según cada caso) y depuración (canon depuración del gobierno autónomo)”, continúa Emivasa.

Por tanto, Emivasa concluye que el litro de agua con todos los conceptos incluidos sale en Valencia alrededor de 0,3 céntimos de euro, pero si sólo se consideran conceptos de abastecimiento, el agua potable vale alrededor de 0,1 céntimo de euro el litros.