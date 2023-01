Un "zombi" de Imelsa sorprende confesando contra su abogada: "Trabajé en PSOE"

Francisco Javier Cañizares dispuesto a confesar pide suspender el juicio del caso Taula-Imelsa porque su defensa "quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira".

Un hecho insólito da comienzo al juicio del caso Imelsa que investiga presuntos contratos falsos de la empresa pública del mismo nombre dependiente de la Diputación de Valencia. No es habitual que uno de los acusados discrepe con su propia abogada y le acuse en mitad de la vista de incitarle a mentir. Francisco Javier Cañizares se ha mostrado dispuesto a confesar y ha renunciado al asesoramiento de su defensa que, al parecer, le conducía a tapar su relación con el partido socialista.

Este lunes comienza el juicio de las piezas B y F conocidas como las piezas de los "zombis". Más de una veintena de cargos públicos del PP y del PSOE se sientan en el banquillo de los acusados. Entre ellos destaca el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus (PP); su entonces jefe de Gabinete, Emilio Llopis; al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV); el exsecretario autonómico y exresponsable de Ciegsa, Máximo Caturla y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial por la contratación de trabajadores entre 2004 y 2014 que no desarrollaban ningún tipo de actividad, sino que se sospecha de que fueron tapaderas para, a modo de favor, lucrarse con dinero público.

Nada más arrancar la primera vista, Cañizares ha solicitado el turno de palabra para rechazar su defensa y solicitar un abogado de oficio. "Soy trabajador. No tengo un duro", ha indicado para después explicar por qué quiere este cambio. "Tengo falta de confianza en mi abogada", expresa el acusado. "Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento", ha añadido. La abogada se ha mostrado perpleja y sorprendida por la actitud de su cliente. "Es mi primera noticia", ha manifestado la abogada, quien también ha acabado solicitando la renuncia por desconfianza.

Además, Cañizares ha solicitado la suspensión del juicio. La petición de interrumpir la sesión que ha sido desestimada por el tribunal que tras meditarlo le ha reprochado su "desidia" y ha hecho referencia al resto de los implicados. "Aquí somos 26 abogados y tienen derecho a un proceso ágil y no podemos acordar suspensiones sin motivos serios". De este modo, el juicio ha proseguido con las declaraciones del resto de los acusados.

Esta estrategia recuerda a la de Marcos Benavent, quien también cambió de abogado, aunque no en plena vista contra todo pronóstico como Cañizares. Ya durante el juicio de la pieza Thematica Events, celebrada el pasado mes de mayo, el 'yonki del dinero' aseguraba que su abogado pretendía implicar al máximo número de políticos posibles por lo que debía asentir y reafirmar todas las cuestiones que se le planteasen y le acusó de haber elaborado declaraciones falsas. Finalmente, su abogado Ramiro Blasco acabó presentando una querella contra él por injurias.