PSOE admite que ocultó la detención de un miembro de su lista de ONG Latin King

Los socialistas de Valencia querían que pasara desapercibido que el número 20 de la lista dejó el acta por una detención para "no perjudicar al proyecto" en campaña electoral

La candidata del PSOE de Valencia, Sandra Gómez, en rueda de prensa.

Al PSOE de Valencia le ha explotado un nuevo escándalo a 24 horas del cierre de campaña y en la víspera de las elecciones municipales: haber ocultado durante casi un mes la detención y consiguiente dimisión del número 20 de la lista municipal por su presunta implicación en una pelea y pertenencia a Latin King. La alcaldable Sandra Gómez ahora ha tratado de resolver la metedura de pata del partido reconociendo las intenciones de no hacerlo público hasta pasadas las elecciones y defendido que no se trata de una banda criminal, sino de una ONG de integración social.

El pasado 2 de mayo Camilo Monsalve dejó su acta como miembro de la lista municipal del PSOE al recibir una denuncia de un particular por agresiones su presunta implicación en una pelea. Desde entonces y hasta que no ha saltado el caso a la prensa, los socialistas no se han pronunciado intentando que pase desapercibido el tema. Preguntada por ESdiario, Gómez reconoce que "precisamente se quería evitar lo que ha ocurrido hoy".

El partido que abandera la transparencia admite haber actuado de forma opaca, aunque lo justifique. Según la también vicealcaldesa, se trasladó la renuncia a la Junta Electoral, pero "no se hizo público" por dos razones. Porque "jamás vamos a contribuir en la estigmatización de las personas" reconociendo su origen sudamericano. También porque "es algo que tenía que decir él, si hacerlo público o no" y Monsalve optó por no trasladarlo públicamente para "de forma responsable" no perjudicar a la campaña y no hacerlo público ni estigmatizar al colectivo. "Él ha decidido que no quiere perjudicar el proyecto en el que cree ni quiere perjudicar a la comunidad latina", ha trasladado Sandra Gómez. "¿Por qué se tiene que hacer público si aún se está investigando?, se pregunta. "En el momento que se incorpora en una lista se le denuncia por su participación, o no, en una pelea. Como él no quería generar esto, renunció en su dia. Punto", ha zanjado.

Sobre su pertenencia a Latin King, la alcaldable socialista ha afirmado que el partido "está orgulloso de las personas de su lista" aclarando que se trata de una Asociación que vela por la integración social y no de la popular banda criminal. Gómez dice entender la confusión por "el mismo nombre", pero defiende que es "una organización que saca los chavales de las bandas latinas para incluirlos en nuestra sociedad, eso es alo que se dedica esa organización".

Gómez acusa al PP de llevar a cabo "una campaña racista" y "aprovecharse" de la denuncia para "intentar estigmatizar a la comunidad latina". Es más, les acusa de haber proporcionado la información a los medios de comunicación para "embarrar" la campaña "sucia" y perjudicarles a 24 horas del cierre de campaña.

"La candidata sanchista miente y oculta"

Tras la comparecencia del PSOE, el portavoz y director de campaña del Partido Popular de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha acusado públicamente al equipo de Sandra Gómez de "engañar a los valencianos". Caballero ha mostrado la "preocupación" del partido por el "caso grave de agresiones" que salpica al número 20 de la lista. Pero sobre todo su "preocupación" por que Valencia cuente con una candidata socialista que "mienta y oculte información a los valencianos".

Desde el PP apuntan a que los socialistas tratan de "tapar todos aquellos graves casos que hemos ido conociendo" mediante "insultos al PP y pide "que se depuren todas las explicaciones posibles". Al respecto, Caballero pregunta a "la candidata sanchista" por qué "ha ocultado un mes la detención y dimisión" del miembro de su lista.