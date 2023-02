Catalá confía la dirección de su campaña en Valencia a Juan Carlos Caballero

“Si la izquierda quiere una campaña de barro, nosotros haremos una campaña de barrios”, subraya el nuevo portavoz de campaña. Catalá “irá a los tribunales” si se falta el respeto

La candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, ha decidido confiar la dirección y portavocía de su campaña electoral del próximo 28 de mayo a Juan Carlos Caballero, actual diputado en Les Corts y secretario general del PP de Valencia ciudad.

Juan Carlos Caballero ha destacado que “va a haber un cambio en la ciudad Valencia muy pronto y yo tengo la responsabilidad de que eso pase” y que “si la izquierda quiere hacer una campaña de barro, el PP va a hacer una campaña de barrios, no nos vamos a dejar una calle por pisar, un barrio por recorrer ni un distrito por patear”. “Va a ser una campaña de proximidad y los valencianos merecen una alcaldesa que será María José Catalá, siempre dando respuesta y soluciones a todos los vecinos”, ha insistido el nuevo portavoz de campaña.

María José Catalá, por parte, ha defendido que “la gente vota por ilusión y a mí me encontrarán haciendo una campaña propositiva, y el PP es el único capaz ahora de representar esa ilusión y ese cambio en la ciudad”. “Si el PSOE, Compromís y Podemos deciden hacer una campaña de barro, se van a encontrar con la puerta judicial porque no pienso tolerar ni una sola falta de respeto y se van a encontrar en los tribunales. A mí no me verán esa en sus actitudes, yo voy a ser propositiva”, ha subrayado Catalá.