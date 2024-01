La lluvia y el frio están de vuelta en la Comunitat tras una semana primaveral

La AEMET ha activado el aviso naranja en las costas de Castellón, Valencia y el norte de Alicante por fenómenos costeros, con rachas de viento de hasta 70 km y olas de entre 4 y 3 metros.

Se acabaron las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana. La llegada de Juan, no un familiar, si no el nombre de la borrasca que en esto momentos sacude el territorio valenciano, provocara un descenso de las temperaturas, tras días en los que se han rozado los 25 grados en la ciudad de Valencia, y no se descartan precipitaciones localmente moderadas en el litoral por la tarde.

Para esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja en las costas de Castellón, Valencia y el norte de Alicante por fenómenos costeros, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y olas de entre tres y cuatro metros.

En general, los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones, que serán más abundantes por la tarde en la mitad norte y puntos del norte de Alicante y podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Las temperaturas irán en descenso, localmente notable en las máximas de la mitad norte y en las mínimas al final del día. En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 18 y 12 grados en Alicante, 17 y 10 en València y 16 y 9 en Castelló de la Plana.

Además, se registrarán heladas débiles en el interior del tercio norte y el viento soplará del este y noreste, moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.

En materia de incendios forestales, el nivel de preemergencia por riesgo está en nivel verde (bajo) este viernes, según el Centro de Coordinación de Emergencias 1·1·2 de la Generalitat.

Para este sábado se espera que continúen las lluvias en el sur de Valencia y el norte de Alicante a primeras horas del día, con bajada de las temperaturas mínimas en el tercio norte y de las máximas en el sur, sin pasar de 15 grados en las capitales de provincia.