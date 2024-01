Máximo Huerta reniega de su breve paso de ministro: “eso no me inspira nada”

El escritor valenciano, que estrena novela, no quiere saber nada de su infructuoso paso por el Gobierno de Sánchez: “como solo estuve siete días, no me acuerdo”

El valenciano Máximo Huerta es periodista, presentador de televisión, escritor de novelas… Y también tiene el título de ser el ministro más breve de la historia de España al estar sólo siete días en el departamento de Cultura. Pero Máximo Huerta no quiere saber nada de su breve paso por el Gobierno de Pedro Sánchez y así de claro lo deja: “eso no me inspira nada”.

El escritor valenciano, que estrena novela París despertaba tarde, preguntado por su paso por el ministerio de Cultura, indica que "como solamente estuve siete días, no me acuerdo. Cumplo 53 años, y en 53 años me han pasado tantas cosas... Hay episodios que son muy pequeñitos y hay episodios mucho más potentes. Esa etapa está, forma parte de mí, pero no me inspira a nada".

Es normal que Máximo Huerta no quiera saber nada de su pequeña estancia en el Gobierno, pues fue obligado a dimitir nada más llegar y ser uno de los fichajes estrellas de Pedro Sánchez tras hacerse público que defraudó a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad de sus colaboraciones en televisión. El periodista recibió todo tipo de críticas y el ruido del caso tapaba el recién estrenado Gobierno sanchista.

Ahora, Máximo Huerta no quiere mirar atrás y presenta una novela, París despertaba tarde, que "reivindica la figura de esas mujeres anónimas, que eran musas en la ciudad gala en 1920 y que tuvieron que pasarlo muy mal para cambiar su vida y la de otros".