Mónica Oltra reaparece y asume un papel clave con los apartamentos turísticos

Mediará en el conflicto de la asociación de apartamentos turísticos en la que trabaja su ex jefe de prensa y cuyos socios emplean la página web de Compromís para canalizar denuncias fake.

Antes de que se apruebe la moratoria en las licencias de los apartamentos turísticos, la medida ha provocado una gran división en el seno de la principal asociación de apartamentos turísticos. Con el objetivo de hacer frente a la proliferación de estos alquileres vacacionales que tensionan el mercado inmobiliario, el pleno del Ayuntamiento de Valencia votará este martes la suspensión temporal de la concesión de nuevos permisos.

Compromís saca pecho del 'éxito' de su campaña "Que no te tiren" y de haber presentado en el registro municipal las primeras 271 denuncias supuestamente ciudadanas de apartamentos turísticos presuntamente irregulares. Lejos de la realidad y tal y como ha podido comprobar ESdiario, se trata de denuncias ciudadanas encubiertas fruto de una campaña masiva de propietarios con denuncias indiscriminadas con el objetivo de "colapsar" el sistema del Ayuntamiento de Valencia.

Era un secreto a voces entre los miembros de la junta directiva de Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunidad Valenciana (AVAEC), cuyo jefe de comunicación es el ex jefe de prensa Mónica Oltra. Las comunicaciones internas a las que ha tenido acceso ESdiario muestran cómo los altos responsables de la junta directiva reconocen a los asociados haberlo mantenido en secreto, desencadenando un malestar generalizado.

Como reacción contra la moratoria de las licencias, la entidad propuso contraatacar al Ayuntamiento de Valencia a través de denuncias individuales de los asociados con el objetivo de "colapsar" el servicio municipal. Este medio ha tenido acceso a la grabación íntegra de las casi dos horas de duración en la que se debate la ofensiva al consistorio y que acaba con la expulsión del periodista que se posiciona en contra del modus operandi. En la última asamblea de AVAEC celebrada el 14, el letrado y secretario de la asociación, Rafael Encarnación, espoleaba a los asistentes para que colapsaran el Ayuntamiento con las denuncias. "Lo que nos puede dar voz es que colapsemos el servicio de inspección del Ayuntamiento de Valencia. Van a ir dirigidas a profesiones liberales" -abogados, administradores de fincas, densitas, etc.- propuso abriendo una gran división. Rápidamente surgieron la dudas éticas sobre lo que supone denunciar indiscriminadamente a profesionales de otros ámbitos bajo el pretexto de hacer uso de un arrendamiento con uso residencial en altura.

Aquí entra la exvicepresidenta Mónica Oltra, quien todavía oculta sus intenciones, o su rechazo, de volver a la política tras el sobreseimiento de la causa que investigaba el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su expareja a una menor tutelada. Oltra ha recibido el apoyo de los principales dirigentes de la formación nacionalista de Compromís, los mismos que decidieron expulsarla del partido al ser imputada, que ahora le piden que regresen para salvar el partido de la debacle y el batacazo electoral. Mientras tanto, continúa ejerciendo en la sombra su profesión como abogada y tendrá un nuevo papel como mediadora en el conflicto de la asociación de apartamentos turísticos en la que trabaja su ex jefe de prensa y cuyos socios están empleando la página web de Compromís para canalizar las denuncias 'fake'. Todo queda en familia.

Las conversaciones a las que ha tenido acceso ESdiario desvelan cómo se hace uso de la herramienta proporcionada por Compromís para cumplir su objetivo de orquestar una campaña contra el Ayuntamiento manteniendo el anonimato. "Hay una plataforma de Compromís donde se pueden hacer denuncias, lo que estamos haciendo todos es ir metiendo denuncias a pisos terciarios. Están a full con eso porque porque obviamente los de AVAEC no han hecho nada, pero la gente se puso a full a poner denuncias. El tema es que no sabemos cómo hacerlas en el Ayuntamiento en forma anónima eso es lo que nos falta", indica uno de los asociados. "A mi asignarme 100 manzanas por donde vivo y en dos días te digo todos los negocios que se publicitan con placa en la puerta del patio.

Se los mando a la web de Compromís y si se niegan y me dicen que solo tramitan denuncias de apartamentos turísticos ya les podemos acusar de xenofobia", sugiere otro de los miembros de la asociación. En definitiva, las denuncias de las que presume Compromís son, en realidad, falsas ya que no son sobre apartamentos turísticos sino de oficinas y despachos profesionales coladas para colapsar el sistema.

Aunque finalmente se envían denuncias masivas anónimas con este fin a través de la web de Compromís, en un principió durante la asamblea se sacó adelante a través de una votación por mayoría en la asamblea de AVAEC que cualquier acción o denuncia se lleve a cabo de forma conjunta. En consecuencia, el promotor de la votación ha recibido un expediente de expulsión y baja automática de la asociación motivado en la causa prevista en el artículo 9.1.c de los estatutos "tras las graves acusaciones y conducta irrespetuosa e inadecuada frente a los miembros de la junta directiva". El caso ha acabado judicializado y será la exvicepresdenta Mónica Oltra, a propuesta del Colegio de Abogados quien asuma la causa e intervenga como mediadora entre las dos partes. Fuentes conocedoras del caso confirman que Oltra iniciará está semana los contactos con la junta directiva de AVAEC, la entidad que sufre su mayor fractura en un momento delicado para los propietarios de apartamentos turísticos coincidiendo con el día en el que el Ayuntamiento de Valencia lleva al pleno municipal la propuesta para la moratoria de viviendas turísticas durante un año.