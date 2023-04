Ximo Puig contraataca los malos sondeos filtrando una encuesta ¡Sin datos!

El PSPV asegura que ganaría las elecciones con un supuesto sondeo de intención directa de voto sin estimación de voto real ni escaños ni siquiera el nombre de encuestadora que la ha hecho

Las encuestas electorales, sobre todo en campaña electoral, se han convertido más en un instrumento para movilizar a los tuyos que en un medio de información como debería ser. Especialmente cuando son encuestas internas que muchas veces huelen a cocina, e incluso, a invento directo.

El PSPV-PSOE de Ximo Puig, tras las últimas encuestas publicadas en medios de comunicación donde le colocan detrás del PP de Carlos Mazón, que ganaría las elecciones, y perdiendo la Generalitat frente a un pacto de derechas, se ha descolgado filtrando a los medios de comunicación una encuesta donde el 31,3 de los encuestados votará al PSPV-PSOE frente a un 27,7 que votará al PP.

Según este sondeo, Compromís obtendría el 7,5%de los votos , Vox el 4,7% y Podemos alcanza el 4%. Pero ojo, este sondeo tiene gato encerrado: sólo refleja una intención directa de voto (de ahí el porcentaje tan bajo de Vox o Compromís) sin estimación de voto real ni escaños ni siquiera el nombre de encuestadora que la ha realizado.

Vamos, que es como no publicar nada o inventárselo pues no hay nada fehaciente detrás, ni un nombre de una empresa que respalde ese resultado. No es la primera vez que el PSPV-PSOE filtra encuestas sin datos. Ya lo hizo con otro supuesto sondeo antes de la Convención Municipal donde señalaban que Sandra Gómez sería alcaldesa de Valencia sin ni si quiera decir que encuestadora estaba detrás, algo que le resta toda credibilidad.