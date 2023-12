Provida Valencia responde a los ataques: “no somos anti nada, somos a favor de”

La asociación, criticada por recibir una subvención de la Diputación de Valencia, explica su labor: "ayudamos a cualquier mujer que necesite criar un hijo, ni juzgamos ni presionamos"

Provida Valencia, la asociación señalada en los últimos días por algunos sectores de la izquierda al incluir la Diputación de Valencia en su presupuesto una subvención para ayudarles, ha respondido a las intoxicaciones y manipulaciones que les tachan de “antiabortistas” y a las presiones que piden eliminar esta ayuda con el falso pretexto del aborto.

La presidenta de Provida Valencia, María José Torres, ha mandado un comunicado en el que deja claro que “no somos anti nada, somos a favor de: la vida, la maternidad y, sobre todo, de la mujer” y que “se está calificando a nuestra asociación de algo que no somos y, por supuesto, desde el desconocimiento total de nuestra labor”.

“Nuestra asociación está abierta a cualquier persona que necesite ayuda para poder tener, criar, y llevar adelante a su hijo. Cuando una mujer llega a nuestra asociación hacemos lo siguiente: escuchamos, apoyamos, lloramos y reímos con ella, intentamos paliar sus necesidades más acuciantes y les brindamos nuestra ayuda en todo aquello que nuestros recursos permitan”, continúa Provida Valencia.

La presidenta de Provida Valencia subraya que “no juzgamos y no presionamos. Porque nadie sabe qué haríamos si estuviéramos en su situación. Respetamos su decisión, y si esta decisión es no seguir con su embarazo, saben que pueden contar con nosotras en su andadura anímica posterior”.

La presidenta de Provida Valencia invita a las personas que les han criticado a que “visiten nuestra asociación, conozcan nuestra forma de actuar y no nos califiquen de lo que no somos”. “Además, en nuestros estatutos se especifica que somos apolíticos y aconfesionales. En Provida tiene cabida toda persona, independientemente de su credo o condición política”, concluye Provida Valencia.