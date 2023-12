Carlos Mazón insta a consumir productes de la Comunitat

El president de la Generalitat ha presentat la campanya de promoció de productes i experiències turístiques valencianes ‘Un Nadal més valencià’

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, insta la ciutadania a adquirir productes de la Comunitat Valenciana en els comerços locals “per un esperit del Nadal més valencià”, i s’ha referit no només als productes agroalimentaris, sinó també als vitivinícoles, els industrials i els tecnològics.

Carlos Mazón ha fet estes declaracions durant la presentació de la campanya de promoció de productes i experiències turístiques valencianes ‘Un Nadal més valencià’, en la qual ha estat acompanyat pel vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, i la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero.

Durant l’acte, el president ha elogiat els productes valencians i ha recordat que enguany “hem pogut brindar amb Cava de Requena” després d’haver obtingut el reconeixement per a poder usar esta denominació. “Hem pogut degustar la mel d’Ayora; les carxofes d’Almoradí o Benicarló”, i “tenim la gran sort de disposar del millor torró del món i els millors llagostins, tant els de Guardamar com els de Vinaròs, així com els joguets d’Ibi i el raïm embossat del Vinalopó”.

En la seua intervenció, el cap del Consell ha elogiat la labor de les empreses locals pel paper crucial que exercixen en la nostra economia com a generadors d’ocupació, que són els que “alcen la persiana tots els dies”.

Finalment, Mazón ha mostrat el seu agraïment a les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides que participen en esta campanya, la labor de les quals resulta fonamental per a destacar la diversitat i qualitat dels productes de la Comunitat Valenciana.

Programació d’actes festius

La Generalitat ha previst per a este Nadal jornades de portes obertes, visites al Betlem, correu reial, jardins il·luminats, música i activitats a València, Castelló de la Plana, Alacant i Elx.

A més, enguany la Generalitat convida a realitzar la Ruta del Nadal, un recorregut per la ciutat de València per a visitar betlems, mercats artesanals, exposicions i il·luminació nadalenca, que comença a la plaça de l’Ajuntament, passant per la plaça de la Reina i la de la Verge, fins a arribar al Palau de la Generalitat i la Diputació de València.

A València, el Palau de la Generalitat i el betlem que hi ha estaran oberts a la ciutadania del 15 de desembre al 5 de gener; el correu reial, del 26 de desembre al 5 de gener, i el dia 22 de desembre actuaran els alumnes el Conservatori Professional de Música de València.

El jardí encantat del Palau de la Generalitat és un altre dels atractius d’este Nadal, un jardí il·luminat on fer-se fotos dins d’un túnel de llum o en un trineu tirat per rens, fins al 5 de gener.

La plaça de la Verge serà també punt de trobada durant estes festes, amb una fira del Nadal, representacions musicals i tallers infantils, als quals, el dia 21 de desembre, se suma una projecció de vídeo sobre la façana de la torre Vella de la Generalitat.

Quant a Castelló de la Plana, la Casa dels Caragols es podrà visitar junt amb el seu betlem i la bústia reial, del 26 de desembre al 5 de gener. A més, el dia 26 hi haurà contacontes amb marionetes a la plaça Huerto Sogueros i el dia 29, tallers infantils a la plaça del Reial. A la plaça de les Aules, el 30 de desembre, la ciutadania podrà gaudir d’un concert a càrrec de l’FSMCV i el 3 de gener, un contacontes amb marionetes.

Així mateix, la Generalitat obrirà les portes de la Casa de les Bruixes a Alacant, perquè la puguen visitar els ciutadans entre el 26 de desembre i el 5 de gener, on, a més, podran gaudir del betlem i la bústia reial. Quant a la Biblioteca Pública Azorín, també oferirà activitats com el laboratori de contes, el dia 26; un taller de jocs tradicionals el dia 29; contacontes el 3 de gener, i, a la plaça del Port d’Alacant, el dia 23 de desembre, l’FSMCV oferirà un concert.

Finalment, la plaça de Baix a Elx també acollirà un concert a càrrec de l’FSMCV el 30 de desembre.

Campanya nadalenca

La campanya ‘El Nadal més valencià’ ha sigut elaborada per l’agència After i s’emetrà a partir de demà en ràdios, televisions, premsa i en línia, i també metros i autobusos.

La idea de la campanya es basa en el fet que enguany, els valencians, a més de demanar regals, deixen recomanacions a Melchor, Gaspar i Baltasar per a quan visiten la Comunitat Valenciana. Per este motiu, la Generalitat els proposa gaudir d’algunes de les tradicions, els costums i els llocs més nostres i autèntics d’estes dates, com ho són l’olla de Nadal, el castell de Peníscola, el betlem gegant de Xàtiva, el torró de Xixona o la cavalcada d’Alcoi, que és la més antiga d’Espanya.