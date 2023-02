La portavoz de Cs que estuvo en dos partidos pide a Puig un pacto antitransfugas

Mamen Peris defiende además ante el presidente la rebaja del listón electoral al 3% para evitar desaparecer de las instituciones.

La portavoz de Cs, Mamen Peris, en rueda de prensa tras la reunión con el presidente Ximo Puig.

La nueva portavoz de Ciudadanos en Las Cortes, Mamen Peris, ha mantenido una reunión con el presidente Ximo Puig en la que le ha planteado las propuestas del nuevo Cs tras la refundación en un intento de seducirle para que "se divorcie de sus socios".

Entre los temas que se han tratado, llama poderosamente la atención que Peris haya propuesto a Puig un pacto antitransfuguismo por dos motivos. Por un lado, porque ya existe un pacto antitransfuguismo adoptado en el seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Pero sobre todo, porque la propia Mamen Peris es una tránsfuga a su vez. La actual portavoz de Cs fue del PP de Alboraya hasta que sus discrepancias con el entonces alcalde Manuel Álvaro le llevaron a fundar un partido independiente, UPPA, y de ahí a integrarse en Ciudadanos.

"Es muy grave el tema del transfuguismo. Vamos a convocar ese pacto". Cierto es que para quien es más grave y la más interesada en dejar de perder escaños es la síndica ya que es la formación que más abandonos ha sufrido. Los escaños son clave para cuestiones de vida o muerte como rebajar el listón electoral. Peris reconoce que para reducir el mínimo del 5 al 3% y así, evitar su desaparición de las instituciones, necesita no solo los votos del Botànic, sino de los diputados no adscritos que dejaron el partido. "Nosotros contamos con los votos que tenemos, lamentablemente al tener tránsfugas no tenemos los 18 (diputados), sino que hay gente tránsfuga.

Peris ha mantenido esta reunión con el jefe del Consell coincidiendo con la presentación de la exportavoz Ruth Merino, como miembro del equipo económico del PP. Peris le ha deseado "suerte" y ha valorado que "ella sabrá si es tránsfuga o no", pero añade que "la definición está clara". Por el momento, Merino se abstiene de afiliarse al PP y colabora como independiente.

Preguntada por si espera más fugas en Cs, ha asegurado que "no tengo una bola mágica". Pese a que Merino horas antes señalaba que "mucha gente piensa como yo en Cs y quiere un cambio de gobierno", Peris ha defendido que la gente que se ha quedado en el partido es "gente ilusionada con el proyecto y comprometida."

"Ir a los tribunales" por el recorte del Tajo-Segura

Por otro lado, la portavoz de Cs ha trasladado a los medios de comunicación que en su reunión con Ximo Puig también se ha tratado la deriva del recorte del trasvase Tajo-Segura.

Al respecto, Peris ha "confirmado" que "se van a iniciar los trámites" para que la Abogacía de la Generalitat recurra ante el Tribunal Supremo el decreto que incluye su recorte, una vez se publique. Para Peris, la única solución pasa por la vía judicial. "Hay temas para los que el único lenguaje es ir a los tribunales y reivindicar", ha valorado. Además, aboga por "dar un paso más" y avanzar en un pacto nacional del agua.