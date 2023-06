La Biblioteca Valenciana exposa ‘50 anys fent Harca’

És una exposició antològica que ha sigut exposada amb anterioritat i ara arriba amb més peces a la Biblioteca Valenciana, després d’haver donat una part dels seus dibuixos. Està composta per un centenar de dibuixos originals; caricatures, tant les fetes per Harca com sobre Harca, i premis de tota la seua carrera professional.

La mostra està dividida en sis seccions que parteixen de 1968, que és quan va començar a estampar la seua creativitat en els primers periòdics que reclamaven la democràcia, fins ara, que continua mostrant la seua versió de l’actualitat, inclús en formats digitals.

En les seues vinyetes es reflecteixen els canvis polítics i socials que han acompanyat la població espanyola i que han preocupat els seus ciutadans: les lleis d’educació, el divorci o l’avortament, la desocupació, les protestes ciutadanes, la crisi econòmica, la degradació del medi ambient, el ‘boom’ urbanístic, la interculturalitat, la solidaritat i una àmplia paleta de temes que han sigut abordats amb crítica i humor. També s’ha fet ressò de conflictes internacionals i n’ha parodiat els líders en els seus dibuixos.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha reconegut “l’esforç, el talent i el compromís d’Harca”, que en les seues vinyetes ha denunciat i ha criticat la realitat.

Amoraga es congratula del fet que Harca continue treballant en la mateixa línia ara més que mai, perquè “el sentit de l’humor és una mostra d’intel·ligència i la sàtira és el termòmetre de la salut democràtica d’una societat”.

L’exposició es pot veure a la sala capitular del monestir de Sant Miquel dels Reis amb l’horari següent: de dimarts a divendres de 10.00 a 14.00 hores, i de 17.00 a 20.00 hores, així com els dissabtes, diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 hores.

Professor honorífic de l’Humor

Juli Sanchis Aguado, ‘Harca’, naix a Picassent el 10 d’octubre de 1942. Des de la seua infància se sent molt atret pel dibuix. Va assistir a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. L’any 1968 la revista ‘Raons’, del Club Cultural Picassent, li dona l’oportunitat d’iniciar-se en el dibuix d’humor, però és en 1975 quan s’ho agafa seriosament i comença a col·laborar en diversos periòdics i publicacions.

Ha publicat més de 3.000 dibuixos, però la major part de la seua obra ha sigut realitzada per a certàmens internacionals, en els quals té dibuixos seleccionats i premiats per tot el món. Algunes de les publicacions en què ha treballat han sigut ‘Saó’, ‘El País’ i el setmanari ‘Valencia 7 Días’.

És professor honorífic de l’Humor per la Universitat d’Alcalá de Henares (1997) i és considerat notari de l’Humor per la Universitat d’Alacant (2003). Té a favor seu diversos premis com ara el Premi de l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado (Picassent 2000), li han concedit la Nota d’Or de la Societat Artístico-Musical de Picassent (2001) i està inclòs en ‘The World Encyclopedia of Cartoons’, els EUA (1999).