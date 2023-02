La ley animalista valenciana contradice a la estatal con los perros de caza

El Botànic se anticipa para aprobar la normativa autonómica antes que la ley del Congreso y la oposición advierte de cuestiones de inconstitucionalidad.

Los grupos del Botànic aprueban este miércoles la ley de Bienestar Animal en Les Corts Valencianes, que sí incluirá a los perros con funciones específicas y que se anticipa a la probación en el Congreso de los Diputados de la norma estatal. Los grupos de la oposición ya estudian recursos de inconstitucionalidad ante las incompatibilidades entre ambas.

La ley autonómica supone avances en esta materia como el fin de las perreras y del sacrificio de los animales, así como la protección de las colonias felinas, pero supone una "amenaza" para el sector cinegético. Los perros de caza, pastores, de rescate, guías o aquellos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí que se verán incluidos en esta regulación, a diferencia de lo previsto en la ley que se aprobará por el Gobierno. La ley logra salir a delante a pesar de las dificultades y contradicciones que se produjeron desde el inicio de su tramitación en lo referente al concepto jurídico de maltrato animal. A pesar del rechazo de UP y Compromís, los socios ceden y el maltrato no se le aplicará a estos perros, per sí que se verán sujetos al resto de artículos como la obligación de la recogida de excrementos con la sanción respectiva que supone no hacerlo, la limitación del uso de los collares, entre otras cuestiones.

Desde el PP, Elisa Díaz ha explicado que se está "menoscabando actividades rurales". "Se van a mantener las obligaciones, prohibiciones y el régimen sancionador", ha denunciado la diputada popular. Además, lamenta no responde a las necesidades del sector y refleja "una falta de financiación y carga burocrática a los Ayuntamientos".

Además, desde Vox el diputado José Luís Aguirre sostiene que no se han tenido en cuenta, pues ya no solo se trata de excluir el maltrato en el ejercicio de sus funciones sino, "en el desplazamiento, en la cría o en el entrenamiento". Por todo ello e insistiendo en las "contradicciones" y "cuestiones de inconstitucionalidad" la formación de Abascal presentará un recurso contra la ley autonómica en el Congreso.

La ley de bienestar Animal tampoco ha recibido el apoyo de Ciudadanos, quienes apuntan también a que el texto está "lleno de incongruencias" con respecto a la ley del Gobierno y supone una "inseguridad jurídica". El diputado Eduardo del Pozo critica que "dependemos de la ley nacional, pero al Botànic le da exactamente igual" y solo les preocupa "imponer su ideología".

del Pozo lamenta que no se ha tenido en cuenta a "la sociedad civil valenciana", contrariamente a lo que defiende el PSPV, quienes se felicitan por sacar a delante una "ley de todos" en la que se ha tenido en cuenta incluso a la Federación de Caza, según ha trasladado el diputado socialista, David Calvo, quien también sostiene que "no peligra la actividad cinegética" y acusa al PP de "sacar la rama y la vena política" en un contexto de campaña electoral.