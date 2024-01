UPV. Mecenazgo de excelencia

“Poner en el mismo panel al presidente de Iberia, al director de proyectos estratégicos del MIT y al CEO de Power Electronics sólo lo consigue la mejor universidad tecnológica de España".

En el paraninfo de rectorado ayer lunes tuvo lugar la presentación del proyecto de Mecenazgo que la Universidad Politécnica de Valencia, el rectorado y el Consejo Social, impulsan con una fuerte implicación personal de su rector Pepe Capilla y su presidenta Mónica Bragado. Entre el numeroso público especializado que acudió a esta estimulante convocatoria se encontraron autoridades académicas, civiles, militares y altos cargos de la Generalitat Valenciana encabezados por la titular de Hacienda, consellera Ruth Merino.

Capilla no se conforma con la nada despreciable cifra de cinco millones que representa el mecenazgo efectivo en la UPV, encarnado fundamentalmente en el casi centenar de “cátedras de empresa” (sólo en arquitectura contamos con siete) que suman al interés de sus contenidos el soporte financiero de sus promotores. Por el contrario está en disposición de liderar un proyecto universitario a nivel nacional que eleve esa cifra a porcentajes mayores del escuálido 0,05% del PIB que representa en la actualidad el conjunto de todas las donaciones dinerarias a las universidades públicas y privadas españolas.

El concepto de “socio filantrópico”, primorosamente explicado por el investigador mexicano Marco Muñoz, asesor de la rectora del puntero MIT (el Instituto Tecnológico de Massachusetts) y primer espada en el mundo del pensamiento innovador y su efectiva puesta en práctica. En su escudo reza en latín: Ense petit placidam sub libertate quietem (Con la espada busca un plácido reposo bajo la libertad) y en su logo, fechado en 1861, “MENS ET MANUS”, que se me antoja un compendio de “piensa y haz”, “manos a la obra” y hasta “pensar con las manos” de mi querido Alberto Campo Baeza. O en mi modestia “el dibujo como pensamiento” que aprendí de mi maestro Román Jiménez).

El concepto de “socio filantrópico”, alejado de la subvención pesebrista institucional y de la mera ayuda de apariencia altruista, está en la esencia de la colaboración público privada de excelencia que el sustantivo establece con precisión. Y el adjetivo va mucho más allá del postureo innovador, asumiendo la responsabilidad corporativa como fundamento de una estrategia empresarial ética, además de muy razonable y efectiva en las cuentas de resultados.

Como fehaciente demostración, la participación simultánea en el panel de presentación del Presidente de IBERIA, Fernando Candela y de David Salvo, CEO de Powers Electronic -ambos valencianos y graduados en la UPV- junto al mencionado director de Proyectos Estratégicos del Instituto Ragon asociado a la vez al EMT y Harvard. No le falta razón al vicerrector José Fco. Montserrat cuando ha tuiteado “poner en el mismo panel al presidente de Iberia, al director de proyectos estratégicos del MIT y al CEO de Power Electronics sólo lo puede conseguir la mejor universidad tecnológica de España”. Así fue ayer y así quedó constancia de la excelencia de la UPV.

La coincidencia en la importancia de la investigación básica -sin menosprecio de la aplicada, igualmente necesaria- ha sido para mí el pequeño gran secreto de éxito que anunciaron las palabras introductorias del rector Capilla. Y si así vienen a constatarlo los referentes internacionales de la UPV, Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hemenegildo García y Luis Guanter, permítanme señalar modestamente, que ese y no otro fue el objetivo de la creación del Laboratorio Hilberseimer (LabH) al que dediqué mis últimas décadas de enseñanza de proyectos arquitectónicos en la ETSAV, y que hoy mantienen vivo los profesores Barrera y Durán junto al resto de sus componentes. La permanente reivindicación de una investigación de excelencia como soporte fundamental de una práctica docente comprometida en los disciplinar, en lo social y en lo económico. Alejada de la decadencia administrativa y del puro interés promocional de sus actores, tan de la querencia del aparato estatal.

El anuncio de la Net zero UPV, que impulsa la vicerrectora Débora Domingo, con el objetivo de contribuir a la descarbonización de los campus universitarios españoles, la reducción de la factura energética, la creación de espacios de confort y sombra con especies mediterráneas nativas, de aparcamientos para bicicletas y patinetes, de fuentes de agua potable, etc., vinculado precisamente a la figura del mecenazgo universitario, vino a poner un marco operativo de razonable esperanza en la política efectiva de respuesta y mitigación del cambio climático. Y el reconocimiento a Ascer, Bayer, BP, y al Banco Santander como Grandes Mecenas 2024, con la entrega del bonito galardón diseñado a tal efecto, puso punto final a un acto que unió con naturalidad -y gran altura académica- Mecenazgo y excelencia. Enhorabuena.