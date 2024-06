Los niños no se tocan…Y Compromís los ha tocado

Te guste o no te guste te lo van metiendo como “pildoritas” sin que te des cuenta para que al final todo lo veas normal.

Desde los tiempos de Zapatero ya se empezaron a publicar varios libros para el adoctrinamiento.

Con el rollo de que eres un homófono aprovechan para editar textos que hacen apología de la pederastia sin ningún tipo de vergüenza, ya que no la tienen ni la han conocido.

Lo último el libro pagado con el dinero de todos por Compromís que ha costado la friolera de 100.000 euros. Irene Montero, siendo Ministra de Igualdad, dijo en público que un niño puede consentir. Pues no. Un niño debe estar jugando con cochecitos y muñecas, al fútbol, o a lo que le apetezca con amigos de su edad.

A un niño nadie tiene derecho a robarle su infancia, sino a procurar que ésta sea lo más feliz posible. Y en el colegio, sumas, restas, geografía y una base cultural limpia. Los mayores que se nieguen a impartir este tipo de enseñanza serán cómplices del futuro de esos pequeños…

La izquierda tiene una manía obsesiva por el sexo. Deben tener muchos complejos. Se manifiestan desnudos, arremeten contra lo establecido por la ley natural y promocionan el sexo sin ningún tipo de valladar en las televisiones pagadas por todos.

Te guste o no te guste te lo van metiendo como “pildoritas” sin que te des cuenta para que al final todo lo veas normal. Pues no, lo que no es normal es anormal y esto lo es.

Esto siempre me ha tocado la fibra sensible y para colmo acabo de ver la película de Verástegui “Sonido de libertad”. Son una máquina de machacar personas -en este caso “personillas” inocentes-. Los que querían cerrar heridas las han abierto para que la sangre no cese de salir de las mismas…

Eusebio Navarro.

Hay que ir a por ellos con toda la buena fe y el buen hacer de los jueces y fiscales. Ni un paso atrás cuando se trata de niños. Esto es un sufrimiento para familiares y personas decentes que ven como intentan manipular a pequeños. No entiendo el interés que persiguen, pero esto hay que pararlo de una vez por todas y los pedófilos donde mejor están es en la cárcel de por vida.