Puig apela al "diálogo" para seducir a la mayoría social de los valencianos

El president de la Generalitat a acusado al Partido Popular de buscar la "crispación" con una única ambición "destruir sin ninguna alternativa".

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado hoy que “los y las socialistas vamos a seguir trabajando por la mayoría social de los valencianos y valencianas, como llevamos haciendo desde el 2015, sin ninguna limitación y desde el diálogo y el debate”. Así se ha manifestado el 'president' tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE en la que se ha aprobado el Comité Electoral del que Miguel Soler será el coordinador de campaña y José Antonio Pérez coordinador del programa electoral.

El PP no tiene proyecto para nuestra tierra, su única ambición es destruir porque no tienen ninguna alternativa.

En este sentido, el president Ximo Puig ha abogado por “ofrecer a los ciudadanos una nueva frontera y luchando en positivo por tener el mayor apoyo posible” y ha explicado que “lo que hoy hemos hecho es establecer las líneas estratégicas que vamos a seguir para seguir haciendo avanzar a nuestra tierra y consolidar el cambio que se produjo en el año 2015, teniendo siempre presente el horizonte futuro de 2030”. “Somos un proyecto de mayorías, de estabilidad y respeto”, ha insistido.

Asimismo, Ximo Puig ha destacado que “gracias al trabajo que estamos llevando a cabo hemos conseguido que todos los indicadores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana estén mejora ahora que en 2015” y ha remarcado que “hemos pasado de ser el paradigma de la corrupción y de la decadencia, a ser una tierra pionera en innovación y en términos económicos y sociales”.

En esta línea, el líder de los socialistas valencianos ha recordado que “la Comunitat Valenciana no es un trofeo para nadie” y ha remarcado que “lo que nos jugamos los valencianos y valencianas en las próximas elecciones es avanzar en educación, servicios sociales y seguir creciendo económicamente, o volver al pasado”. “El PP no tiene proyecto para nuestra tierra, su única ambición es destruir porque no tienen ninguna alternativa”, ha concluido.